Chelsea se entromete en la negociación: ofrecen un buen trueque

Sin duda alguna, el Chelsea sabe cómo dañarles las fiestas a sus competidores en el mercado de fichajes. Esta vez, quiere ganarle al Paris Saint-Germain que tal parece que en Francia ya dan como un hecho la llegada de Nordi Mukiele, lateral derecho del RB Leipzig de Alemania con destino a la capital gala. Claro, Christophe Galtier sabe que su futuro depende en conseguir la Champions, el máximo anhelo de la institución, y busca armarse con todo.

Después de firmar a Vitinha procedente del Porto, quieren contar próximamente con Renato Sanches, otro volante de marca portugués, y con el lateral derecho del Leipzig, Nordi Mukiele. Chelsea ya ha perdido la oportunidad con Raphinha que recaló en el Barcelona, y ese mismo club le podría robar a Jules Koundé. Esperando que esto no suceda, los ‘Blues’ buscan golpear fuertemente en el mercado, truncándole al PSG el fichaje de Nordi Mukiele.



Al parecer el lateral ya tiene un acuerdo con los parisinos, y es por eso que el Chelsea quiere ponerle un fin a esa vinculación, y ofrecerá un interesante trueque que de pronto a los alemanes les interesa. De acuerdo con el medio, FootMercato, esta oferta de los londinenses tiene como actores a Timo Werner, y al propio Nordi Mukiele. Werner podría volver a su país, y al equipo en donde se ganó un gran reconocimiento y saltó a la Premier League.



La historia de Timo Werner en el Chelsea no fue la esperada, no estuvo entonado como se esperaba, y podría salir en el presente mercado de fichajes. Los ‘Blues’ tendrán que acelerar, pues se espera que el Paris Saint-Germain pueda cerrar la negociación y el inminente fichaje en la semana que se avecina. Los teutones ven avanzadas las conversaciones, y no lo convocaron para la Supercopa alemana.