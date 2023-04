Barcelona ya tendría trazado el plan para fichar a Lionel Messi

Lionel Messi quiere seguir compitiendo a máximo nivel para lograr sus objetivos futuros como lo son la Champions League, la cual no gana desde 2015 y también llegar de la mejor manera a la Copa América 2024 y tal vez al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.



Es por ello que el argentino sabe que solo hay dos formas de lograrlo y es renovar su contrato con el PSG o regresar al Barcelona de donde salió rumbo a París en agosto de 2021.



No obstante, el club catalán ha reconocido charlas con el entorno del jugador para que se de una vuelta que no será nada fácil de concretar, mientras que el PSG no ha metido el acelerador completamente en su renovación lo cual ha provocado dudas en Messi.

Ante esto, el cuadro blaugrana habría plantado el plan ideal para fichar al argentino, actual campeón del mundo, según la información de varios medios españoles.



Tras la traumática salida de Barcelona, Messi y su entorno no estaba interesado en volver con los azulgranas por la forma en la que no se pudo concretar su renovación de contrato en 2021.



Los Messi se enojaron bastante por la forma en la que Joan Laporta no les pudo prometer la renovación. De hecho, en una de las pasadas galas del Balón de Oro, Messi no volteó a mirar en ningún momento a los directivos del Barca.



Sin embargo, pese a la mala relación, Laporta no dejó de insistir y comenzó con un plan para darle a Messi lo que merecía, una despedida digna del Barcelona la cual no se pudo gestar ya que su llegada al París se cerró en cuestión de horas.



Ante esto, el presidente de Barcelona se pudo reunir con Jorge Messi para organizar un partido homenaje para Leo y de ahí también se habló sobre la posibilidad de una vuelta.



El plan para que Messi vuelva a Barcelona



En su momento, Jorge Messi no cerró las puertas a una vuelta: “Nadie que acepta reunirse, lo hace si no hay ninguna chance de que se concrete algo, vamos a ver”, dijo a la salida del aeropuerto de Barcelona.



Por otro lado, el plan también comenzó por el lado de las personas cercanas a Messi que comenzaron a hablar sobre un posible regreso como fue el caso de Xavi Hernández, Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergio Agüero.



Estos factores junto a la incomodidad de Messi en Francia por varios motivos extradeportivos como el privilegio de Mbappé por parte del gobierno francés como una cuestión de Estado y la poca importancia que le restó L’Equipe a su obtención del ‘The Best’ de la FIFA, empezaron a dar pie para que Messi se repensara su regreso.



Siendo así el factor económico será determinante de ambos bandos ya que Messi deberá renunciar a una cifra elevada para regresar mientras que Barcelona deberá bajar 200 millones de euros de su masa salarial para poder inscribir jugadores, incluso están esperando inscribir a Gavi o Ronald Araújo.



De igual manera, se espera que Javier Tebas, presidente de La Liga contribuya a la llegada de Messi y es por ello que podría acceder a que los equipos tengan un límite de masa salarial más alto para que las estrellas regresen a una liga española debilitada por las bajas en años anteriores del propio Messi, Cristiano Ronaldo entre otros jugadores.



Con esto mencionado se debe vender y allí salen los nombres de Ansu Fati y Ferrán Torres que dejarán importantes beneficios en el Barca al igual que otras operaciones de menor precio.



A esto se le sumará la idea de hacerle el partido homenaje a Messi en el Camp Nou y que la recaudación vaya toda al jugador. Además de ofrecerle dividendos en porcentajes de derechos de imagen y pagos por otros negocios.



Finalmente, habrá que esperar que pasó con el caso Negreira ya que de darse una suspensión del club se pausaría la vuelta de Messi a España.



De darse todos estos negocios y de liberarse estas trabas se podría dar una vuelta de Messi y que el argentino acabe su carrera del lugar donde hizo historia en el fútbol mundial.