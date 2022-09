Camerino de PSG es un polvorín: Neymar y Mbappé amenazan con estallar

Pues no, resulta que Kylian Mbappé y Neymar Jr no son tan nobles ni están en una de esas relaciones que son tan convenientes para ambas partes que se convierte en zona de confort. De eso habría poco en el camerino del PSG, que sigue siendo un polvorín, según la prensa francesa.

Según el diario L’Equipe, la tensión crece día a día y ni las reuniones ni las intermediaciones de experimentados han dado frutos.



El medio analizó en las últimas declaraciones de las estrellas en sus respectivas selecciones y descubrió que el brasileño se 'hizo el loco' con el asunto mientras que el 'joven maravilla' dijo abiertamente que con sus compatriotas tiene mucha más “libertad”. ¿Por qué?



“El equilibrio sigue siendo precario”, la relación pasó de “fría a polar” y “La relación entre la M y la N parece haber tomado un giro feroz esta temporada”, dice L'Equipe, después de lo que graciosamente se ha llamado en Francia el 'penaltygate'.



Pasa que ahora lo que más teme PSG es que les piten un penalti. ¡Válgame Dios! Acaba de suceder que, contra Montpellier, sancionaron uno y Neymar simplemente agarró la pelota y se paró frente al arco. Mbappé, venía de fallar uno antes, se acercó para recordarle que él era el designado para cobrar, pero el brasileño lo ignoró y pateó. Desde ahí fue Troya...



Las cámaras mostraron a Sergio Ramos convenciendo al brasileño, quien lejos de resolver el tema hablando se fue a sus redes sociales y les dio like a decenas de comentarios que lo apoyaban por lo que había hecho. “Ahora es oficial, Mbappé es quien tira los penaltis en el PSG. Claramente esto es cosa de contrato, porque en ningún club del mundo que tenga a Neymar, sería el segundo cobrador, ninguno!! Parece que por el contrato Mbappé es dueño del PSG!!”, dijo alguien. Y el capitán brasileño lo respaldó.



Así están las cosas ahora que ambos vuelven a PSG. LÉquipe pide que Messi asuma el papel de “mediador”, un rol que ya destacaron periodistas franceses tiempo atrás. “Envía el mensaje al club de que hay que ingeniárselas para limar diferencias”, dicen del argentino, un esfuerzo por evitar que “la temporada dé un mal giro”.



Así que dos egos tan grandes no caben en el mismo camerino, menos cuando a uno le hipotecaron el club en su reciente renovación y al otro no. Por ahora no se ve en la cancha tan directamente el quiebre pero todos temen que, ahora que justo va todo tan bien, se pueda ir todo al traste. Es como una pelea de niños... multimillonarios.