¿Divorcio amigable? Estelar de PSG pide salida urgente por fracasos

El fracaso tiene el don de exaltarlo todo y en esa dinámica hay quienes lo toman como motivación para buscar revancha y quienes lo usan como excusa para escapar de una situación que ya parece insostenible.

En esa segunda opción estarían varios de los estelares del PSG después de la eliminación de Champions League, a manos de Real Madrid.



Y uno definitivo es Ángel Di María, quien presionaría desde ahora para salir al mercado de verano a buscar su salida, probablemente a un equipo europeo que vería bien su regreso, a los 34 años de edad.



El argentino tiene una nada despreciable marca de 91 goles y 115 asistencias en 289 partidos con PSG pero las costosas contrataciones y, más que nada, la suplencia, lo desgastó. No alcanzó ser argentino como el técnico Mauricio Pochettino o su amigo Messi, pues el brasileño sano siempre estuvo por delante. Y ya no siente que tenga edad para esperar una opción.



Según informa el diario AS de España, la gota que rebozó la copa fue la suplencia contra Real Madrid, en el show de Benzema, y eso haría que termine en junio su contrato y se vaya a otro club, básicamente a uno que tiene un lugar especial en su corazón.



Dice la fuente que Di María volvería a Benfica de Portugal, el equipo que le abrió la puerta de Europa en 20017 y que le dio una liga y dos copas y que después lo llevó a Real Madrid, a Manchester United -una mala experiencia- y luego a PSG.



Volvería a los orígenes con tal de abandonar el barco tras el naufragio. Sin duda es un jugador con experiencia y que juega al más alto nivel. ¿Quién más se apunta?