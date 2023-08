¿Alistan su marcha? PSG removió la imagen de Kylian Mbappé

PSG parece que empieza a asumir la marcha de Kylian Mbappé. El francés no cuenta más en los planes del equipo y de hecho el jugador seguirá entrenando con los jugadores que venderá el club y no entrará en la convocatoria para el primer partido de Liga francesa del cuadro parisino que será este sábado ante Lorient.



Según la prensa francesa, el PSG cree que Mbappé tiene un acuerdo con Real Madrid y es por ello que ha comenzado el plan para limpiar su imagen en el club galo.



Y es que este martes, el PSG ha retirado la pancarta en el Parque de los Príncipes donde aparece el jugador que correspondía a la temporada pasada y ahora se espera que la nueva pancarta no tenga la imagen del futbolista.

De igual manera, desde hace unos días en la tienda oficial del PSG en París, las camisetas con el ‘7’ de Mbappé se han retirado o no se pueden comprar por lo que podría ser un guiño sobre su posible marcha.



Hasta este 7 de agosto había camisetas del jugador, pero luego se retiraron por orden del equipo por lo que todo indica que en el club ya asumen su marcha.



Vale señalar que Mbappé tiene contrato hasta 2024 y manifestó en junio su deseo de renovar. Desde ahí, el club se sintió traicionado y tomó la decisión de apartarlo de todo hasta que se resuelva su marcha ya que el club lo quiere vender lo antes posible.