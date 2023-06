PSG no repara en gastos: millonario despido para firmar a Luis Enrique

La fortuna de no saber a cuánto asciende una fortuna es que nadie pregunta, ni por casualidad, cuánto vale el capricho de turno.

Es el día a día del PSG, que se ha decantado ahora por un cotizado entrenador para reemplazar a Christophe Galtier, a quien no le alcanzó el título de la Ligue 1 para conservar su puesto.



Los cataríes dueños del club han ido examinando hojas de vida y han descartado primero al alemán Julian Nagelsmann, si primer objetivo, para enfocar la vista en el ex seleccionador de España, Luis Enrique. Evidentemente, lo último que tienen es preocupación por el costo pues han apuntado por lo alto.



Aunque, según L'Équipe, al comienzo el exitoso pero polémico DT habría mostrado "reservas" por las condiciones de la plantilla y otros detalles, “parece haber evolucionado en su reflexión y está totalmente dispuesto a sustituir a Christophe Galtier”.



La ilusión del presidente Nasser al Khelaifi y el gerente deportivo, el español Luis Campos, es que esta vez el proyecto no depende de ningún nombre rutilante sino que se pueda construir una idea de equipo que no depende de Mbappé ni de ninguna estrella. Y eso, en la era post-Messi, vale.



Lo curioso es que no sería el salario de Luis Enrique el gasto principal. Según la fuente, antes de poder anunciar su contratación habrá que salir de Galtier y su cuerpo técnico, una indemnización que rondaría los 6 millones de euros. Vale decir que antes, para sacar a Mauricio Pochettino y nombrar al francés hubo que desembolsar cerca de 10 millones de euros hace un año.

​

Y al parecer Luis Enrique no facturaría tal cantidad pues viene de cobrar solo 1,2 millones de euros por año, según la clasificación salarial del último Mundial de Catar. Claramente era su país y el trabajo es distinto, pero da un punto de partida. Difícilmente llegará a las escandalosas cifras de Diego Simeone (Atlético de Madrid, 34 millones por año), Pep Guardiola (Manchester City, 22,4 millones) o Jürgen Klopp (Liverpool, 17,8 millones) pero podría situarse cerca dl top10 de los mejor pagados, que hoy cierra Xabi Alonso en Bayer Leverkusen con 5 millones de euros. En fin, son solo números en los cheques, que no son trascendentales en las oficinas de Catar. La obsesión por la Champions League lo vale todo.