¿Vuelve a Italia? Si Real Madrid no quiere a Zidane, alguien lo espera

El golpe de la eliminación de la Champions League, el torneo que antes lo salvó todo, no acaba de digerirse en Real Madrid. Y en la mira, como no podía ser de otra manera, está el técnico Zinedine Zidane.

El francés no encontró, como antes, la magia suficiente para evitar el repaso de un Chelsea exultante de juventud, velocidad, ímpetu, todo aquello de lo que carecieron los 'merengues' en Stamford Bridge.



No será la primera vez que se hable de un desgaste, de la posibilidad de que Zidane haya perdido su toque en la plantilla a la que ha defendido a muerte y la necesidad de un cambio de aires. ¿Pasará esta vez? Mucho depende del rumbo de LaLiga, que este fin de semana empieza a escribir su epílogo. Pero, si acaso ya no lo quisieran, al DT no le faltarán ofertas.



En su última portada, 'Tuttosport', medio que tradicionalmente ha sido cercano a Juventus, se refieren a la relación entre el club y su exjugador como 'atracción fatal'.



Explica el medio que una de las opciones firmes para relevar a un Andrea Pirlo que no ha dado los resultados esperados es el francés, a quien Andrea Agnelli intentó fichar en 2019, sin éxito.



Tuttosport entiende que las evasivas del entrenador sobre su futuro, cuyo contrato vence en 2022, son una señal alentadora para los de Turín, que en todo caso tienen una clarísima desventaja competitiva: tendría que resignar su salario, cercano a los 15 millones de euros por temporada, pues en Italia, con suerte, ganaría la mitad.



Lo que decida el francés marcará el futuro para él pero también para alguien más. Se queda Zidane, por ejemplo, si logra un título de LaLiga, que sería crédito suficiente para superar la resaca de la Champions. Pero si se fuera, el plan B de Florentino Pérez entraría en acción. Según la fuente, el presidente 'merengue' tiene un capricho que hace años aplazó: Massimo Allegri.