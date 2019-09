De amores y odios: la tajante y fuerte respuesta de Zidane a Bale

Zinedine Zidane respondió las declaraciones de Gareth Bale, que concentrado con su selección afirmó que la pasada temporada le hicieron "más culpable que al resto" de la mala temporada del Real Madrid, a lo que el técnico francés dijo que están "en el mismo barco" y la culpa es compartida.

"Aquí somos todos culpables de las cosas que hacemos bien o mal, estamos en el mismo barco y no va a cambiar", respondió Zidane que optó por no mirar al pasado y centrarse en el presente.



"Los jugadores quieren cambiar las cosas y lo van a hacer pensando en el equipo solo y aportando". El técnico madridista pidió "mirar hacia adelante" a Bale y centrarse en la situación actual tras lo vivido en el verano.



"Siempre he dicho que Bale es un jugador que tiene una calidad impresionante. Cuando pasó lo que pasó este verano cada uno sabía la situación. La de ahora no va a cambiar. Gareth está con nosotros y estoy contento, él también, como el club y la afición. Hay que tirar para adelante".