Zidane reconoció que tuvo propuestas antes de volver a Real Madrid

Bastante se habló luego de los malos resultados de Santiago Solari al mando de Real Madrid. Hoy se confirmó la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo técnico del equipo merengue. El francés admitió que tuvo varias propuestas en los 8 meses que estuvo fuera del equipo.

En sus declaraciones el entrenador francés quiso dar claridad a los hinchas y periodistas el porque decidió irse el equipo y acabar con su relación con el club en ese momento: “quiero ser claro y contundente en esto. Cuando me fui del equipo, era el momento necesario para mí y los jugadores. No era porque a mí me gustara irme, sino porque pensaba que después de dos años y medio ganándolo todo, había que cambiar algo. También sé que ganamos la Champions, pero también lo que pasó durante la temporada", comentó Zidane.



Luego tras expresar su punto de vista, admitió que las propuestas no faltaron: "sé cómo es este equipo, sé que no es nada fácil, pero pensé que era la decisión a tomar. Tuve varias propuestas, pero no quise marcharme, sino estar aquí. Hay que enfocarse en terminar bien la temporada, y en planificar mejor la siguiente. Este proceso empieza a partir de mañana”, complementó el francés.



Con estas declaraciones dejó claro que le llovieron propuestas de otros clubes interesados en contar con el. Sin embargo su decisión fue volver a Real Madrid en un momento de crisis.