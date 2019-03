Zidane advierte que seguirá contando con Isco Alarcón

Zinedine Zidane analizó lo que será el encuentro de la jornada 28 de Liga, que se jugará en el Santiago Bernabéu y entre los anuncios más importantes que hizo está el de que seguirá contando con el mediocampista Isco Alarcón, quien no era tenido en cuenta por el técnico anterior Santiago Solari.

“Los jugadores que menos han jugado están entrenando, aunque un partido no es lo mismo que un entrenamiento. Todos son buenos y lo importante es que estén todos listos. Isco es uno de ellos y voy a contar con él y con los demás a tope. Isco quiere jugar y de expediente nada, a centrarse en jugar al fútbol y ya está”, advirtió Zidane, quien agregó que “Marcelo e Isco están para jugar, pero ya veremos la alineación de mañana. Lo importante es que veo a todos los jugadores muy metidos”.



Sobre el estado de ánimo del equipo Zidane cree que están motivados, pese a que el Real Madrid ya no se juega nada en lo que queda de temporada. “Después de tres días les veo bien y con ganas de acabar bien la temporada en los 11 partidos que faltan. Los jugadores están contentos porque los tres entrenamientos que hemos tenido han sido muy buenos en el sentido de la intensidad y las ganas. Eso es lo más importante. Los jugadores tienen muchas ganas de demostrar lo que valen y mañana podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo en los 11 partidos que quedan”.



Zidane reiteró sus ganas de trabajar con el cuadro merengue. “Ahora que estoy aquí vuelvo con muchas ganas, ambición y para recomenzar algo nuevo. Estoy encantado y emocionado como el primer día. Aunque no sea una sensación nueva entrenar en el Bernabéu, va a ser otra cosa. Tengo muchas ganas de vivir una nueva aventura con el Real Madrid y volver al trabajo de entrenador. Nunca he dejado de lado al Real Madrid”, destacó.



Sobre los posibles refuerzos, el técnico no dio pistas. Así respondió cuando se le preguntó sobre Neymar y Mbappe: “No voy a hablar de un jugador que no es mío. La temporada está aún en juego y no voy a hablar. Sabemos de su calidad y los jugadores que son. Lo que me interesa es el partido de mañana. Estaría encantado de entrenar a los mejores jugadores, pero no se lo he pedido al presidente. No es el momento de hablar de ello”, concluyó.