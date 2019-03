Zidane no quiere volver y ya le habría dicho que no al Real Madrid

Para muchos madridistas el regreso del francés Zinedine Zidane a la dirección técnica del club blanco es la mejor opción. Sin embargo, ‘Zizou’ no tiene ningún interés de regresar por ahora al equipo con el que ganó dos Champions, una Liga, dos Supercopas de Europa, dos Mundial de Clubes y una Supercopa de España.

Esta versión la confirmó el el ex presidente del Real Madrid, Ramón Calderón en unas declaraciones dadas en la BBC. "Sé que esta mañana el presidente ha llamado a Zidane para que vuelta y ha dicho que, por ahora, no", aseguró Calderón.



Calderón también confirmó que "la primera opción del presidente siempre ha sido Mourinho", aunque no cerró del todo la posibilidad de que Zidane llegue en junio al Bernabéu, aunque imponiendo muchas condiciones.