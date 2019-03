Zidane apostó a 'la vieja guardia' del Madrid para vencer al Celta

La vuelta de 'Zizou' al Real Madrid supuso el regreso de algunos jugadores que no tenían ningún protagonismo en la etapa del técnico anterior Santiago Solari: el portero Keylor Navas, el mediocampista Francisco Alarcó y el lateral brasileño Marcelo Viera vieron este sábado una nueva oportunidad que no quieren dejar escapar.

La decisión más llamativa de Zidane para su primera alineación fue la vuelta a la titularidad del costarricense Keylor Navas, que con la llegad del belga Thibaut Courtois perdió su sitio en una portería que no ocupaba en Liga desde el pasado 13 de enero, en la decimonovena jornada.



Una confianza en el tico que Zidane volvió a demostrar a pesar de que Courtois llegó el pasado verano para ser titular y que ya expresó en enero de 2018 negándose a la llegada del español Kepa Arrizabalaga. Keylor Navas respondió a esta confianza mostrándose seguro durante todo el partido y se empleó a fondo en un cabezazo del uruguayo Maxi Gómez, la ocasión más clara del Celta de Vigo.



El Real Madrid volvió a dejar su portería a cero nueve partidos después, en los que el tico solo jugó uno: el empate a uno en el Camp Nou en la ida de las semifinales de Copa del Rey frente al Barcelona.



Marcelo salió de inicio en detrimento del canterano Sergio Reguilón, en quien Santiago Solari confió plenamente, sobre todo después de la derrota en casa frente al Girona (1-2) el 17 de febrero, ya que desde entonces el brasileño tan solo jugó un minuto frente al Valladolid el pasado domingo.



El segundo capitán del equipo, señalado en muchos goles recibidos por el Real Madrid esta temporada y acusado de estar fuera de forma, recibió el apoyo de la grada desde el primer momento, ovacionado en el primer balón que tocó. El brasileño demostró otra vez su importancia en el ataque madridista dando la asistencia de gol a Gareth Bale que supuso el 2-0 definitivo en el marcador.



Otro de los jugadores recuperados para la causa por parte de Zidane fue Isco Alarcón, apartado totalmente por Solari y expedientado por el club tras no subirse al autobús con sus compañeros y no acudir a la charla del técnico en la previa del partido de octavos de final de la Liga de Campeones frente al Ajax de Ámsterdam.



El '22' blanco actuó con libertad en la media punta y se ofreció permanentemente a sus compañeros, hasta que en el minuto 62 de partido llegó su premio al finalizar una gran jugada de Marco Asensio, que dejó atrás a tres rivales, y mandar a la red el balón que le sirvió Karim Benzema.



Volvió a marcar más de cuatro meses después, desde que logró un doblete el pasado 6 de diciembre en Copa del Rey frente al Melilla. Un tanto de gran importancia para un jugador que parecía más fuera que dentro del Real Madrid y que ahora, con Zidane al mando, para el que fue clave durante su anterior etapa, ha recuperado la ilusión y la motivación de luchar por un puesto en el once inicial cada fin de semana.