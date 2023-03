Xavi previo al duelo contra Valencia: ‘Nos jugamos mucho ante ellos’

Luego del triunfo ante Real Madrid entre semana por Copa del Rey, Barcelona ya piensa en la Liga donde buscará el triunfo ante Valencia para seguir firme en el liderato.



Es por ello que previo a este juego, habló el técnico Xavi Hernández quien además de referirse a su rival habló también de lo ocurrido ante el Madrid y las críticas que recibió por no ser fiel al estilo de juego de la institución azulgrana.



Sobre el juego ante Valencia mencionó: “Espero ser dominador, pero defienden bien con Baraja. Son intensos y solidarios. Tendremos que ser pulcros y mejorar en ataque. Hay que cambiar el chip porque sabemos que vienen con urgencias y se juegan mucho”.

“Esto es un transatlántico que siempre tiene ruido a su alrededor. Es la hora de la verdad. Nos jugamos mucho”, complementó.



Por su parte, habló de sí se le quitó mérito a su triunfo ante el Madrid: “No he leído nada, pero un rival grande como el Madrid nos sometió, queríamos defendernos con la pelota y no tener un 35% de posesión, pero creo que sin pelota estuvimos extraordinarios. Mi partido ideal es el del día de la Supercopa, pero ellos juegan y son muy buenos”.



Además, se refirió a no jugar al estilo del Barca en el partido de Copa del Rey: “Por eso el Barcelona es el club más difícil del mundo sin duda. Si ganamos en el Bernabéu por 0-1 se discute el estilo, si hubiera sido al revés sería fiesta nacional. Ahora me entienden ¿no? cuando lo dije hace un año me cayeron hostias como panes”.



Por otro lado, habló sobre el haber ganado los seis juegos sin las bajas sensibles de Lewandowski entre otros: “Eso demuestra que nos duele perder. Somos ganadores”.



Finalmente, aclaró las razones por las que está eligiendo a Marcos Alonso por encima de Eric García en la zaga: “Marcos está dando un rendimiento espectacular y tiene una gran personalidad. Es un gran fichaje, muy solvente. Nos aporta mucho”.