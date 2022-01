Se armó en España: Xavi explotó contra LaLiga y Ancelotti le respondió

Hay todo un lío en territorio español por cuenta del progresivo aumento de casos de coronavirus en los diferentes equipos. Por un lado Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, pidió aplazar encuentros; por otro, Carlo Ancelotti, estratega del Real Madrid, respondió afirmando que es necesario respetar los protocolos antes de tomar cualquier decisión.

En la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en Son Moix, el técnico catalán señaló que sus jugadores están preparando el partido "para ganar", si bien aseveró que la primera plantilla está en una situación "límite" debido a las múltiples bajas que arrastra.



"Creo que era el momento adecuado para suspender el partido, jugarlo adultera la competición. El Mallorca también se han quejado. Hace unos meses se suspendió un partido porque tres jugadores sudamericanos del Sevilla no llegaban para jugar un partido. Tendríamos que apelar al sentido común, porque tenemos 18 bajas", explicó.



En este sentido, Xavi subrayó que su escuadra intentará "competir", si bien recordó que en los entrenamientos tiene que hacer "cosas raras" para cumplir los protocolos de LaLiga, una situación que calificó de "caótica" para los entrenadores.



"Prepararemos el partido para ganar, pero somos muy poquitos. Somos el Barça y cualquier partido salimos a ganar, pero claro que me preocupa la situación. Que no se suspenda el partido me parece una locura", puntualizó.



Y agregó: "Ni el Mallorca tendrá su equipo de gala ni el Barcelona; es un partido descafeinado. Es una situación que es límite para todos. Tenemos diez casos por covid y ahora estamos haciendo un test de antígenos. No lo entiendo, pero si tenemos que jugar, jugaremos".

Ancelotti, por su lado, respondió a la petición de Xavi y respetando su opinión afirmó que tiene "que respetar el protocolo". "Es un tema bastante complicado", aseguró Ancelotti en rueda de prensa en la Ciudad Real Madrid.



"Respeto la opinión de todos porque cada uno tiene la suya y hay muchos equipos afectados, nosotros lo fuimos en Bilbao que también tenía la baja de algunos jugadores, pero hay un protocolo. Nosotros podemos dar una opinión pero lo que tenemos que hacer es respetar el protocolo", apuntó.



Para Ancelotti no se puede detener la competición ni aplazar algunos partidos y defendió que pese a los numerosos positivos, la pandemia está controlada.



"Antes de tomar decisiones de aplazar hay que cambiar el protocolo. Si sigue siendo así, tenemos que jugar los partidos. Creo que al final es bastante justo porque ya hemos tenido partidos así los últimos meses y en este momento, la pandemia está bastante bajo control. No soy doctor pero escucho a muchos científicos que dicen esto. Tenemos que seguir", sentenció.