Xavi lamentó la derrota del Barcelona: 'Quiero pedir disculpas'

El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, ha lamentado al término del encuentro de este domingo en Almería, en el que su equipo ha perdido (1-0), que "era un día para dar un golpe importante a la Liga" y que "no" tienen "excusa”.



"No hemos tenido intensidad ni ganas de ganar y eso es lo que más me preocupa. Tenemos que mostrar más pasión y hoy (domingo) nos ha faltado. Hemos fallado y quiero pedir disculpas a la afición, era un día que teníamos señalado, el Madrid pinchó y hemos perdido una gran oportunidad", declaró.



"El Almería se está jugando la vida, han empezado la jornada en descenso y ha puesto la intensidad que requería el partido. A nosotros nos ha faltado esa intensidad y esa pasión", añadió el director técnico del conjunto 'blaugrana'.



"En la segunda parte se ha visto algo diferente, pero ya era tarde y ellos han defendido muy bien, han sacado balones espectaculares y han competido, y nosotros en la primera parte no lo hemos hecho", indicó Xavi en referencia a una primera mitad que ha sido "la peor de la temporada".



El técnico ha visto su quinta tarjeta amarilla en lo que va de temporada, por lo que no podrá sentarse en el banquillo en el próximo encuentro de Liga, frente al Valencia. "Es culpa mía, que estoy compitiendo y protesto cuando no debo protestar. Es parte del juego y para eso están las amarillas, cumpliré la sanción sin más", comentó.



El director técnico del Fútbol Club Barcelona aseguró que se van "a levantar" y con miras al partido de Copa del Rey frente al Real Madrid apuntó: “es el actual campeón de Champions y de Liga; y nos va a costar. Somos el Barça, pero nos va a costar".



EFE