Xavi salió a la defensa de Gavi: ironía del entrenador

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ironizó sobre las críticas que ha recibido el jugador Pablo Páez Gavira 'Gavi', de quien dijo que cuando juega con la selección española "es una maravilla", mientras que cuando lo hace con el equipo azulgrana "se pasa de la raya".



En la rueda de prensa previa al encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, el preparador egarense respondió a los comentarios que consideran que el futbolista andaluz juega duro.

"Es un futbolista al que le hacen muchas faltas y le pitan pocas faltas. ¿Esto que es de los creadores del 'Villarato' y del dóping también?", se preguntó Xavi, entre risas. Y en otra pregunta sobre el estilo de juego de 'Gavi' agregó: "Me parece que cuando 'Gavi' juega en la selección es una maravilla y cuando está en el Barça se pasa de la raya. Con la selección es un ejemplo de garra y de coraje...y si ganamos gusta menos. Que le ponga la misma pasión o incluso más. Que no frene porque no tiene techo".



El centrocampista andaluz es uno de los jugadores que apuntan a empezar de inicio la eliminatoria a partido único de este miércoles contra la Real Sociedad, que Xavi calificó como "un señor equipo".



"Jugamos ante nuestra afición, que los necesitamos, a ver si el campo puede estar como el otro día ante el Getafe. Unas 80.000 personas no nos iría mal. Será un partidazo", opinó el técnico azulgrana.



Xavi elogió el trabajo de Imanol Alguacil al frente del equipo donostiarra -"un ejemplo de cómo hacer las cosas", dijo- y destacó a jugadores como Martín Zubimendi, que ha sonado como sustituto del azulgrana Sergio Busquets, y Take Kubo. "Take es un jugador diferencial, siempre me ha gustado, es un futbolista con mucho talento, un jugador a tener en cuenta", aseguró sobre el japonés.



Más allá de los nombres propios, Xavi consideró que la clave del partido estará en la batalla por la posesión: "Tenemos que robarles el balón. La Real está muy a gusto cuando tiene el balón. Es importante que estemos agresivos con el balón, si no será un partido en el que podemos sufrir".



El partido copero contra la Real será el reencuentro de Robert Lewandowski con Jesús Gil Manzano, el árbitro que lo expulsó ante Osasuna y por el que el delantero polaco ya ha cumplido dos de los tres partidos de sanción por desconsideración tras ver la segunda tarjeta amarilla.



Preguntado por esta circunstancia, Xavi señaló que recibirán al colegiado "de la mejor manera posible" y subrayó que Lewandowski "estará pendiente del juego, que es lo más importante". En este sentido, añadió: "Siempre les digo a los jugadores que se olviden del árbitro porque son situaciones que no controlamos. Es una situación que no podemos controlar. Por esta designación arbitral, nada nos va a cambiar".



