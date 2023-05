Xavi confía en título de Barcelona: ‘Quiero ganar cuanto antes’

Barcelona jugará este domingo contra Espanyol en el clásico de Cataluña y de ganar, podría alcanzar el título de Liga de España, pero tendrá el duro reto de sumar una victoria de visitante, por lo que aseguraría el trofeo en estadio ajeno.

Con respecto a la posibilidad de sacar más ventajas de cara al título, el técnico Xavi Hernández habló sobre ese crucial partido frente a Espanyol, dejando claro que no le importa si es local o visitante, pues lo que quiere es asegurar el anhelado trofeo.



"Ya dije que quería ganar la Liga cuanto antes y tenemos la primera oportunidad. Lo que me motiva es ganarla, y me da absolutamente igual dónde y contra quién es”, dijo contundente Xavi.



De igual manera, se refirió a su rival de ciudad, valorando que ellos también irán por su resultado, pero que eso no puede ser impedimento porque tienen objetivos.



"Queremos esta Liga, es un trofeo muy importante para el club. El Espanyol se juega la vida, pero nosotros también", finalizó Xavi Hernández.



Actualmente Barcelona está ubicado primero con 82 puntos, sacando 11 puntos de ventaja sobre Real Madrid.