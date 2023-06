Xavi aceptó la decisión de Messi: 'Quiere una vida más tranquila'

Lionel Messi jugará en la MLS la próxima temporada a pesar de todos los rumores que lo acercaron al Barcelona. El mundo del fútbol esperaba con ansias la decisión del argentino, cuyo futuro estuvo en vilo durante varios días tras su salida del PSG.



El deseo de Messi era retornar a Barcelona, incluso, declaró que era el único equipo de Europa en el que jugaría, sin embargo, no se pudo dar debido a varias cuestiones. Así lo dijo Xavi Hernández, entrenador del conjunto culé y con quién compartió durante muchos años en el campo. El DT, a pesar de la tristeza de no poder contar con el argentino, pareció estar de acuerdo con la decisión.



En dialogo con el Twitch de Jijantes, explicó la situación.

“A Messi le noté un cambio los últimos días, semanas. Quizá no lo veía tan claro las últimas semanas. Hay que respetarle. Hay que ponerse en su situación, hay que tener empatía. Y ser Leo no debe ser fácil, siempre está en el foco porque debe ser un ‘10′ en todo, nunca tiene tranquilidad. Él vio que estos dos últimos años no lo ha pasado bien y ahora busca tranquilidad", dijo el estratega.



"Hemos hablado mucho. Nos hacía ilusión a todas las partes. Al club y a él, pero a veces las circunstancias no ayudan para que se den las cosas. Pero él quiere una vida más tranquila y familiar. Es una decisión personal y hay que respetarla. Es el mejor jugador de la historia. Yo estaba convencido que volvería. Si lo dije abiertamente es porque no quiero engañar al culé. La decisión dependía de él, pero las circunstancias no han ayudado. Le deseo lo mejor. No ha sido una situación fácil para él. Fue su padre quien llamó al club para comunicar que no vendría al Barça”, concluyó Xavi.