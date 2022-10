Xavi y Barcelona se concentran en Liga: 'gran momento para reaccionar'

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que, después de confirmarse la eliminación de su equipo de la Liga de Campeones, "es un buen momento para volver a reaccionar" este sábado ante el Valencia en Mestalla.



En la rueda de prensa previa al próximo partido de la liga española, el técnico catalán subrayó que, pese a la última decepción europea contra el Bayern Múnich (0-3), tiene "confianza total" por parte del presidente Joan Laporta y la junta directiva e insistió en tener "calma y paciencia".



Considera Xavi que el objetivo sigue siendo ganar los cuatro títulos en juego -LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa y la Liga Europa- y pidió a sus jugadores "cambiar de chip" tras el varapalo en la máxima competición europea.

"En la Champions nos ha pasado de todo, hemos hecho mucha autocrítica de lo que nos ha faltado contra los equipos grandes. Hay que pasar página y pensar en la liga, que lo estamos haciendo muy bien", apuntó.



Y, en este sentido, añadió: "En un global, creo que hemos merecido mucho más, pero no nos ha dado. La película que tenemos que ver es que hemos competido, pero no nos ha dado el resultado, pero es el camino a seguir".



El Barça buscará en Mestalla continuar con la dinámica positiva mostrada en los dos últimos encuentros domésticos contra el Villarreal y el Athletic Club. "Estamos trabajando bien. Mañana es un gran momento para volver a reaccionar", agregó Xavi, quien reconoció que en algunos tramos de los partidos a su equipo le falta "pausa y calma", en alusión a las palabras que dijo Pedro González 'Pedri' tras la última derrota contra el Bayern.



En Mestalla, el técnico espera un rival "agresivo, intenso, ofensivo, alegre, dinámico y muy fuerte físicamente", por lo que, en su opinión, "se puede ver un partido muy similar al que planteó el Athletic de Valverde" en el Camp Nou. Sobre el verde, los futbolistas azulgranas no se reencontrarán con Nico González, que esta temporada juega en calidad de cedido en el Valencia, que aceptó firmar la denominada 'cláusula del miedo' que impide que el jugador gallego juegue contra su exequipo.



Xavi defendió la aplicación de dicha cláusula -"lo que no queremos es que (un jugador propiedad del club) nos perjudique", aseveró- y no descartó un posible regreso del centrocampista con vistas al próximo mercado de invierno. "Ahora hay un parón. Decidiremos cómo está la situación del equipo", respondió al ser preguntado por eventual regreso de Nico González.



