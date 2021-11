Xavi y su promesa: 'el objetivo es reflotar la nave del barcelonismo'

Xavi Hernández ha vuelto al FC Barcelona con una camiseta más pesada que aquella que dejó, ganando todo y en el rango de leyenda. Ahora aparece en medio de la crisis con la obligación de ser el salvador.

El nuevo DT del FC Barcelona ha dicho que llega en el momento justo, que es hijo de Cruyff como todo el club y que en ese sentido irá su dirigencia y que más que caos, lo que ve es un desafío.



"Es un sueño hecho realidad. Vuelvo con la máxima responsabilidad de ser el entrenador del primer equipo, hay que trabajar y poner orden. El desgaste será tremendo y la presión muy bestia. El objetivo es reflotar la nave del barcelonismo, disfrutar y ganar. El Barça es mi casa y tengo muchas ganas de afrontar este reto. Es un momento delicado en lo económico y deportivo, pero estoy preparado, junto a mi staff", dijo en las redes sociales del club.

🔊 "Vamos a ayudar a los jugadores, es mi primer objetivo" pic.twitter.com/WFME43Wuxk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 8, 2021

"Me gustan los retos, soy un persona muy competitiva. No podría estar en un sitio mejor. Todos hemos puesto de nuestra parte para que esto se concretase. Tendré tiempo para trabajar y hay equipo para lograr grandes cosas", añadió.



El nuevo entrenador, ovacionado en pleno Camp Nou, contó por qué antes no quiso tomar las riendas: "me vinieron a buscar dos veces y, entonces, pensé que era pronto. Me he podido preparar como entrenador y ahora estoy preparado; es el reto más grande de mi carrera".





Bienvenido de nuevo a tu casa, Xavi pic.twitter.com/qEJqwrNL4B — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 8, 2021



A nivel personal también tiene un condimento especial: "Toda mi familia es muy culé y para ellos también es un sueño. Es momento de disfrutar de los entrenamientos y de los partidos. El objetivo es luchar por todos los títulos. Hoy es el cumpleaños de mi mujer, imagínate qué regalo, nos ha cambiado la vida", comenta.



Su plan en el regreso es simple: "mi ADN Barça no ha cambiado: quiero tener la pelota siempre, la idea se mantiene, apretar arriba, tener un Barça alegre e intenso... tenemos que recuperar muchas cosas. Hay equipo y una generación de jóvenes que sube con mucha fuerza... Es una ventaja conocer al club para saber qué les puede pasar por la cabeza a los jugadores. Sé de la exigencia y de las críticas que tendré. Hay que olvidar los 'ismos' y tenemos que remar en la misma dirección todos, porque la situación es complicada y debemos ir todos a una. Mi primer mensaje como entrenador es que estoy para ayudarlos. Les exigiré mucho también. Es una ventaja conocer a Busquets, Piqué, Sergi Roberto, Jordi Alba y Ter Stegen. Sé dónde les debo apretar y los puntos débiles que pueden tener".