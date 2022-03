Xavi reconoció enfado pese triunfo ante Elche: esto dijo el entrenador

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que la victoria de este domingo ante el Elche (1-2) era vital para su equipo y aseguró que mereció un triunfo más holgado.

El preparador catalán se mostró feliz por la racha de cuatro victorias “porque es algo que no pasaba hace tiempo” y dijo que los resultados son señal de que las cosas “se están haciendo bien”.



“Estamos en el tercer puesto y con un partido menos. La dinámica es buena y las victorias ratifican que vamos por el buen camino”, dijo el técnico, quien admitió que llegó al vestuario “contrariado y enfadado por las ocasiones falladas”.



Xavi defendió el partido de Gavi, del que recordó que no jugó en su puesto, y elogió la aportación de sus delanteros suplentes, autores de los goles. “Todo el mundo aporta. Con Ferran hemos encontrado el equilibrio para atacar con dos extremos. Hemos generado muchas ocasiones”, reiteró Hernández, quien destacó el partido defensivo del Elche y el de su portero, Edgar Badía, del que dijo que tuvo una actuación “fantástica”.



El técnico, por último, restó importancia a la polémica del final del partido con el entrenador del Elche, Francisco. “Ha sido debido a la tensión, ya está aclarado y no hay que darle más importancia”, sentenció.