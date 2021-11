Próxima estación, Barcelona: Xavi sale de Al Sadd pagando cláusula

El camino está, oficialmente, despejado para el regreso de Xavi Hernández al FC Barcelona.

El director ejecutivo de Al Sadd, Turki Al-Ali, fue el encargado de comunicar la decisión del exjugador catalán con un detalle que no es menor: "tras pagar la cláusula de penalización estipulada en el contrato".



En comunicado, el club asiático explicó: "Xavi nos informó en los últimos días de su deseo de ir al Barcelona en este momento, en particular por la etapa crítica que atraviesa su club de la ciudad. Lo entendemos y decidimos no interponernos en su camino. Xavi y su familia serán bienvenidos en Doha y la relación continuará", añade en el comunicado el responsable del Al-Sadd.



El sinsabor que queda en las partes es que Xavi no haya podido salir gratis, como se esperaba en medio de la crisis económica del Barcelona. El jeque dueño del club se habría empeñado en el pago, aparentemente molesto por la actitud del presidente Laporta, quien no fue directamente a hablar con él para adelantar la negociación sino que mandó intermediarios.



La delegación del FC Barcelona, encabezada por el vicepresidente Rafa Yuste y por el director de fútbol Mateu Alemany, negocia ahora con Fernando Solanas, agente de Xavi, los términos del nuevo contrato.



De esta manera ya no hay obstáculos y en cuestión de horas será oficializado el nombramiento de Xavi, en reemplazo del destituido Ronald Koeman.