Xavi dio las razones de la dura derrota de Barcelona ante Arsenal

Barcelona jugó este miércoles en la noche su primer juego de pretemporada ante Arsenal. En realidad, iba a ser el segundo, pero una virosis afectó a toda la plantilla blaugrana que no pudo disputar su juego ante Juventus hace unos días.



Pues bien, el cuadro español se enfrentó a los Gunners y aunque tuvo pasajes del partido donde fueron mejores que los ingleses, los dirigidos por Mikel Arteta se terminaron imponiendo al final por 5-3.



Tras el final del partido, Xavi se refirió a la derrota y aseguró que pese a ser un juego bueno para el espectáculo no fue tanto para los entrenadores.

“Ha sido un partido muy bueno para el espectáculo, no tanto para los entrenadores. Ha sido de ida y vuelta. Se ha notado que estaban mucho más rodados que nosotros. Hemos estado tiernos en defensa. Hemos dejado de contar con Gavi y Lenglet, con molestias. Gente que ha jugado con posiciones que no son las suyas naturales. Hemos visto cosas positivas y otras no tanto. Estaban mucho más rodados que nosotros”, comentó de inicio.



No obstante, creó una excusa insólita para explicar la derrota: “Le dije (al técnico rival) al final del partido que parecía un partido de Champions porque la intensidad que pusieron no era normal para un amistoso, pero entiendo que todos quieren ganar. Para nosotros era el primer partido y veníamos de un virus... Para los fans, la Premier es espectacular”.



Y añadió: “Nuestra intensidad no me ha sorprendido, la suya sí. No es normal tanta intensidad ni tantas faltas tácticas. Todos queremos competir, pero esto es un amistoso. Ellos están a otro ritmo de intensidad. Se han visto cosas positivas y estoy contento en general. Resultado aparte, las conclusiones son positivas”.



Ante las respuestas del entrenador, el estratega de Arsenal, Mikel Arteta, le contestó a Xavi de la siguiente manera: “Creo que al final el fútbol pertenece a los jugadores. El otro día en nuestro amistoso contra el Manchester United también hubo momentos porque al final los jugadores son muy competitivos. Hoy estábamos jugando ante 70.000 personas y al final el jugador se rebela, quiere competir, quiere ganar”.



“Creo que no está en nuestras manos. Podemos tener una idea de lo que queríamos que pasara en el partido y controlar ciertas cosas, pero en el momento en el que el balón empieza a rodar, que ha habido la primera falta y que han hecho ellos el primer gol, se ha visto un cambio”, concluyó.