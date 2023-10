Xavi Hernández, molesto: ‘Nos llevamos un punto insuficiente’

Barcelona no pudo con Granada y apenas pudo sacar un empate en condición de visitante que los pone a tres puntos de diferencia de la punta de la Liga Española que es de Real Madrid.



El cuadro azulgrana apretó en el final y empató y por poco gana el juego, pero el VAR anuló un tanto de Joao Félix que en las imágenes se veía en posición legal.



Pues bien, tras el juego, Xavi Hernández se mostró molesto por el empate en el estadio Nuevo Los Cármenes.

“Hemos merecido más, hemos tenido paciencia, hemos dominado… Nos llevamos un punto insuficiente”, mencionó en diálogo con DAZN y Esport3 al final del juego.



Y agregó: “Quizás es el partido que más posesión hemos tenido y también muchas ocasiones. La lástima ha sido que hemos tenido que remontar un 2-0 y remar. Ha sido un buen partido en cuanto a juego y no en cuanto a resultado”.



Por su parte, habló de los errores del equipo en los goles de Granada: “El primer gol es un error. Habíamos hablado que los pivotes saltaban a la presión, que eran muy agresivos y ha pasado. La consigna era clara, jugar de cara. Y nos ha penalizado demasiado rápido. En el segundo, nos volvieron a pillar en una transición, sabíamos que Bryan (Zaragoza) era una bala, que se iba mucho por la derecha y que se apoyaban mucho en él en las contras. No es fácil de parar cuando está en carrera”.



Además, habló del polémico final en donde a Joao Félix le invalidaron el gol del triunfo culé: “Primero me dice que la toca, pero luego vemos que no. El árbitro interpreta que interviene en la jugada. ¿Pero a quién interfiere? Porque el balón va al segundo palo y no molesta a nadie. Igual que lo ha anulado, lo podía haber dado. Pero nos ha salido cruz otra vez”.



Finalmente, elogió a Lamine Yamal quien se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Liga Española: “Siempre digo lo mismo, a mí me dieron confianza con diecisiete años. Y cuando vemos que un futbolista es capaz de ayudar al equipo y se lo gana… Estoy contento por su gol, ha sido importante y ha marcado diferencias para intentar conseguir una remontada que no se ha dado por detalles”.