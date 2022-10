Vinícius se destapó por su sufrimiento: ¿una venganza y un castigo?

Real Madrid no sufrió para vencer en el Estadio Cívitas Metropolitano al Atlético de Madrid. Su acérrimo rival de la ciudad no estuvo a la altura de los bailes de Rodrygo y Vinícius Jr, además de Federico Valverde que se sumó a la celebración que los colchoneros decoraron con un descuento tardío de Mario Hermoso a falta de siete minutos para el final del encuentro. Pero ni la victoria, ni la celebración con su compatriota pudo detener el sufrimiento vivido por Vini.

Y es que, un clásico siempre se juega con mucha presión, y bajo la mirada de los anfitriones, en este caso, la afición del Atlético de Madrid que se encargó de prender un incendio en contra de Vinícius Jr, colmó al brasileño en la previa del juego y en el andar del partido. Koke, capitán colchonero abrió la puerta para los actos racistas mencionando que, si había un baile en la celebración del ex Flamengo, se metería en problemas con la hinchada del Atleti. Hubo baile, sí, y esto volvió a encender la mecha.



Antes de que iniciara el partido, los aficionados empezaron a insultar a Vinícius Jr gritándole, “¡eres un mono, Vinícius, eres un mono!”. Otros mucho más pasados, hasta le desearon la muerte en las instalaciones del Cívitas Metropolitano y en el partido también.



El racismo ha estado presente en las canchas, y en España no fue la excepción en contra de Vinícius Jr. El ex Flamengo jugó como si nada, y bailó con Rodrygo. Pero nada puede detener el sufrimiento del jugador después de recibir tantos insultos. Aunque la Real Federación Española de Fútbol tomó cartas en el asunto, Vini pide que esto no quede ahí, y que los seguidores paguen caro por lo hecho.



En entrevista con Globo, Vinícius Jr fue muy claro, y habló después de más de un mes guardando silencio. La idea es clara, vencer el racismo, o por lo menos ganarles a esos aficionados con sanciones ejemplares. “Todos los racistas deben pagar. ¿Qué les gusta ver el fútbol? Pues que nunca más puedan hacerlo. Ojalá jamás puedan volver a un campo de fútbol. Eso les haría sufrir bastante y, sobre todo, replantearse las cosas que se pueden hacer y las que no. Les haría pensar”.



Continuó mencionando, “¿si el racismo algún día se va a terminar? Pues siento que, con tanta gente, aún teniendo actitudes racistas, es difícil. Pero, mira, me gusta creer que en el mundo hay más gente buena que mala”. La situación con Vinícius Jr revolcó también al presidente de España, Pedro Sánchez, quien pide también un castigo fuerte para los aficionados que cometieron los actos racistas. LaLiga, por medio de una resolución sancionaría a los aficionados, pero un mes después, poco o nada ha sucedido con los seguidores colchoneros.