¿Se acuerdan cuando dudaban de Vinícius? Igualó a Puskás, Raúl y otros

Un debut con el Flamengo en 2017 y con el pasar del tiempo, su nombre empezaba a expandirse saliendo de Brasil. Solo alcanzó a estar dos años en su país cuando un gigante de Europa tocó las puertas del equipo brasileño. El Real Madrid pisó fuerte para atar a una joya que se demoró realmente en explotar, pero que siempre tuvo la confianza de Zinedine Zidane y ahora de Carlo Ancelotti también. Es titular indiscutible, pero eso no borra sus inicios.



No es para nada sencillo meterse en la historia del Real Madrid a sus 18 años de edad, ni a los 19, ni a los 20, pues es un reto enorme que le suelten de una vez las oportunidades en uno de los mejores equipos del mundo. Las dudas y críticas le llovían. Que querían un préstamo, o una venta porque el jugador biche no sirvió para nada.

Ahora, el Real Madrid supo explotar lo mejor de jugadores como Lucas Vázquez, Marco Asenso o Dani Carvajal después de sus respectivas cesiones. Sin embargo, la historia con Vinícius Jr fue diferente. Se le criticaba mucho porque es extremo y no sabía definir, o hacía una de más que complicaba al conjunto blanco, o se le quedaba la pelota atrás. Tanto así, que se puso en discusión su relación con compañeros como Karim Benzema, que con los años, se convirtió en una alianza deseada por todo el mundo.



Vinícius Jr fue de menos a más en el Real Madrid. Venció las críticas, se ha enfrentado al racismo que lamentablemente lo ha marcado en España, pero es una pieza indiscutible en el esquema de Carlo Ancelotti. Su nombre es vital en la actualidad del cuadro 'merengue' y también con un inmenso futuro a sus 22 años de edad. El mismo Vini se preguntará, ¿cómo pasó el tiempo de rápido en el que logró cambiar las opiniones de los aficionados? ¿Cómo pasó el tiempo de rápido que llegó a los 100 partidos disputados y decoró su centenar con gol? ¿Otros 100 juegos encima con la camiseta blanca y volvió a marcar?

En el 2021, tres años después de su llegada a España, Vinícius Jr marcó un importante tanto para él ante la Real Sociedad, un gol que será recordado para el brasileño y para el madridismo en su centenar de partidos con la camiseta del Real Madrid a sus 20 años, 7 meses y 17 días. Qué mejor que celebrar en su encuentro número 100 con una anotación cerca de igualar a grandes figuras de la institución blanca y cambiando las críticas por grandes elogios.



Dos años después, en un jueves 2 de febrero, Vinícius Jr pasó a acumular 200 partidos oficiales con el Real Madrid en donde enfrentó al Valencia sumergido en crisis y respondió como se debía. El brasileño marcó el segundo para un marcador final de 2-0 en el Santiago Bernabéu como en su centenar ante la Real Sociedad en condición de local. Haber marcado en su partido 200 significó igualar a estrellas de la institución como Raúl González Blanco y Ferenc Puskás, únicos futbolistas del club madrileño en anotar tanto en su encuentro 100 como en el 200. Además, igualó a Iker Casillas y al mismo Raúl metiéndose en el top 3 de jugadores más jóvenes en llegar a esa cifra de juegos disputados.