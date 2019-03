‘Barcelona ofrecía más dinero, pero preferí al Real Madrid’: Vinicius

Vinicius sigue dando pasos para consolidarse en el Real Madrid. La joven perla brasileña se siente feliz de su crecimiento en el equipo español y se imagina triunfando, consolidándose y convirtiéndose en un símbolo de los merengues.



Este martes, Vinicius tuvo una charla íntima y con muchas confesiones con ‘El Larguero’, uno de los programas radiales de más tradición en España. “Tengo muchas ganas de ganar títulos y de jugar con los mejores jugadores del mundo aquí en el Real Madrid. Tengo la cabeza tranquila”, apuntó el atacante.



Pero el brasileño tuvo una confesión mucho más diciente, contando que fue el Barcelona el primer equipo que se fijó en él cuando estaba en el Flamengo.



“Primero se interesó por mí el Barcelona y luego el Real Madrid. El Barça ofrecía más dinero pero yo escogí al Real Madrid. No me interesaba cuanto pudieran pagar. El Barça pagaba más pero me convencía más el proyecto del Madrid. Escogí al mejor”, contó Vinicius.

📻 @Vini11Oficial: "Primero se interesó por mí el Barcelona y luego el Real Madrid. El Barça ofrecía más dinero pero yo escogí al Real Madrid. Escogí al mejor" #ViniciusConManu pic.twitter.com/ugBOIsLVqh — El Larguero (@ellarguero) 19 de marzo de 2019

El joven delantero aseguró que “lo mejor que tengo es la personalidad y lo que más tengo que mejorar es la puntería”. Sobre su definición, añadió: “Desde que llegué estoy trabajando en ello, pero estoy un poco ansioso cuando no llegan los goles”.



Además, Vinicius dijo que el jugador que más le gusta es Neymar, que quiere jugar con él en la selección brasileña. Y le preguntaron si le gustaría tenerlo en el Madrid: “No sé, no me gusta hablar de jugadores que no están en el equipo”.