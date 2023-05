Vinicius está dispuesto a irse del Real Madrid: explotó por racismo

Real Madrid cayó este domingo en Mestalla ante el Valencia, que se llevó la victoria con gol de Diego López, a los 33 minutos. El brasileño Vinicius fue expulsado en tiempo de adición, en un partido que terminó en escándalo. Los insultos racistas sacaron de casillas a 'Vini'.



El jugador del Real Madrid no aguantó más y a través de redes sociales habló de lo sucedido en Mestalla. El brasileño ha sido objeto de críticas por un gesto hacia la tribuna (hizo el dos con sus dedos), lo que muchos interpretaron como burla y provocación a los aficionados del Valencia, que pelean por no irse al descenso.



Vinicius se desahogó en redes sociales y amenazó con irse de LaLiga de España. El atacante de la Selección de Brasil dijo que "No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas".



Vinicius le habló de frente a los españoles: "Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí".