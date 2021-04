¿Se lo perdió? El clásico aparte de Piqué: pelea con Modric y amarilla

No estuvo en la cancha, pero tenía tanta bronca que no dudó en bajar, en medio del aguacero, para robarse el show en la victoria 2-1 de Real Madrid contra FC Barcelona, el clásico de España que todavía celebran los 'merengues'.

Gerard Piqué se robó el show al final del encuentro, cuando primero les dio la mano a sus rivales, pero después se metió en sendos líos.



El primero fue con Modric, quien le dio la mano pero le provocó y lo dejó aún más furioso.



"Ahora a rajar, ¿eh?", le dijo el croata. Y el español respondió: "Hombre, cuatro minutos...". A lo que Modric dijo: "¿Pero cuántos quieres?"

Luka en plan jefe absoluto.



Modric a Piqué: “Estás esperando para rajar ahora, eh”

GP: “Hombre, cuatro minutos”

Modric: ¿cuántos quieres? (Y retira la mano).



De 10, como el número que lleva. pic.twitter.com/YpEo2wfFQ7 — mr. mØnk (@soccermemoriess) April 10, 2021

La calentura no terminó ahí para Piqué, pues luego fue directo al juez Gil Manzano, a recriminarle por no dar más tiempo de adición, cuando FC Barcelona se iba con todo por el empate.



"¿Cómo puede ser, si has estado cuatro minutos en la banda y ha habido cambios... es acojonante", le dijo muy molesto Piqué, a lo que el juez solo sonrió... no sin antes mostrarle la tarjeta amarilla.