Burgos y el comentario racista sobre Yamal que pagó caro: despedido

Una transmisión al aire en un medio de comunicación es, más allá de un momento de fama, un acto de responsabilidad. Y eso ha quedado claro tras un incómodo momento que ha dejado claras varias lecciones para quienes se dirigen al público en eventos como un partido de fútbol.

Se trata de un incidente que protagonizó el arquero argentino Germán 'Mono' Burgos, quien en su calidad de comentarista de la emisora española Movistar hizo un desafortunado comentario que pagó con su cabeza.



Todo ocurrió en la antesala del partido que el FC Barcelona le ganó por 2-3 al PSG en París, cuando, en un intento de mal chiste, el protagonista del escándalo dijo sobre Lamine Yamal: "Si el futbol no le funciona, puede acabar (trabajando) en un semáforo".



Los jugadores del Barcelona y del Paris Saint-Germain boicotearon las entrevistas con la emisora en rechazo al comentario, considerado racista y hasta clasista. Esto dijo el ex portero:



“Ojo que si no le va bien termina en un semáforo”.



Por este comentario sobre Lamine Yamal, jugador del Barcelona, Movistar Plus+ despidió a Germán ‘El Mono’ Burgos. pic.twitter.com/3tRu68kxps — WillyRodríguez (@WillyRodri13) April 11, 2024

Burgos, consciente de su error, dijo: "Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social".



Y añadió: "Después de estar tantos años dentro del fútbol, me emociona ver a los jugadores jóvenes de cantera. Admiro sobre todo la cantidad de nuevos talentos que está sacando el Barça porque creo que esa calidad al final siempre triunfa. Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario".



Aún así, para Movistar la ofensa fue imperdonable así que, tras ofrecer disculpas públicas, dijo en un comunicado: "Movistar Plus+ condena cualquier tipo de discriminación y no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma".



Y no se hizo esperar mucho la decisión: "Movistar Plus+ y Germán 'El Mono' Burgos dejarán de colaborar con carácter inmediato en los programas de la plataforma y se apercibirá a los presentadores del espacio donde se produjeron estos comentarios", señaló.

El límite entre la broma y la ofensa, especialmente cuando se tiene un micrófono al frente, se puede quebrar muy fácilmente. Para saber manejarlo, entre otras cosas, conviene pasar por una universidad.