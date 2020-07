¿Por qué llora Pjanic? Video de despedida de Juventus se hace viral

No se vive mal en Italia, fueron años exitosos en Juventus, la vida en Turín es amable... Algo de eso, o todo junto, hizo a que Pjanic no pudiera evitar ponerse sentimental, aunque se trataba de una fiesta para celebrar su llegada al FC Barcelona.

El mediocampista bosnio celebró una fiesta privada e íntima para celebrar su fichaje por el FC Barcelona y en un momento se quebró y no pudo contener las lágrimas. El video ya es viral...





Pjanic, emocionado al celebrar en privado su fichaje por el Barça. Tras cuatro años, vive sus últimas semanas en Turín pic.twitter.com/Xi3GkgTVtj — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) July 2, 2020

Y no es que no quiera irse, pues Pjanic llegó a hablar incluso en catalán cuando se confirmó su fichaje, a cambio de 60 millones de euros, más cinco variables y una cláusula de rescisión será de 400 ‘kilos’.



Es que fueron buenos años en Italia y al fin su salida a un club como el español, cuando ya tiene 30 años de edad, no era una operación sencilla.



Claro, los comentarios no se han hecho esperar y muchos contrarios al Barcelona creen que llora por la posibilidad de ser suplente como Griezmann o desaparecer, como Coutinho, pero el bosnio está seguro de que la suya en la ciudad catalana será una historia plena de alegrías.



Por ahora, el mediocampista espera terminar las nueve jornadas pendientes del Calcio y espera despedirse con su cuarto ‘scudetto’.