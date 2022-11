Atlético de Madrid con héroe inesperado: cambio de planes para Simeone

En un momento muy complejo para Diego Pablo Simeone y el Atlético de Madrid que no entienden nada de lo que está sucediendo, era el momento indicado en la Liga de España para volver a la confianza en el Cívitas Metropolitano. Sin embargo, la historia se recompuso, pero no como los colchoneros desearon con un dominio innegable, pero con la falta de puntería que los ha acompañado últimamente.

Perder no estaba en los planes de Diego Simeone, pues venían de caer contra el Cádiz y Porto Una tercera derrota no podía ocurrir. La situación empezó favorable para el Atlético de Madrid en un pedido exhaustivo de Simeone por una infracción dura de Leandro Cabrera que terminó con expulsión a los 28 minutos. Los colchoneros tuvieron la primera a los 32 minutos con un disparo lejano de Marcos Llorente por arriba.



Al Espanyol le tocó remar contra la corriente en el segundo tiempo, pero no pesó mucho, por lo menos en el marcador, pues, aunque el Atlético de Madrid se fue arriba en el ataque y Benjamin Lecomte empezó a salvar a los ‘periquitos’ en un disparo de Ángel Correa, no había manera de abrir el marcador. Luego, un fallo de cálculo no permitió que Álvaro Morata cabeceara un centro de Nahuel Molina.



Sobre los 62 minutos, con un hombre menos desde el minuto 28, Espanyol rompió las redes en la primera llegada al arco rival. Un centro encontró la cabeza de Joselu que cedió para Sergi Darder para definir al fondo y dar la sorpresa en el Cívitas Metropolitano. Luego, Vini Souza de la visita salvó el disparo de Álvaro Morata con el arco a su merced.



De manera instantánea, Diego Simeone puso a Axel Witsel y Joao Félix en lugar de Geoffrey Kondogbia y Yannick Ferreira Carrasco respectivamente. El actor inesperado fue el portugués que no vive un gran presente en el Atlético de Madrid. Costó una millonada y está siendo relegado en el banquillo de suplentes. Thomas Lemar envió un pelotazo a la izquierda que el luso controló, entró al área controlando de pecho y sacó un tremendo zurdazo al palo de Benjamin Lecomte para igualar.



A los 83 minutos, Benjamin Lecomte salvó lo que pudo ser el segundo y la consagración de Joao Félix en un gran centro de Marcos Llorente y un testarazo que el francés tuvo que estirarse para evitar la caída en su pórtico. Sobre los últimos minutos, Félix pudo anotar el segundo, pero Lecomte volvió a atajar el mano a mano y posteriormente, José María Giménez se pasó y no pudo empujar la pelota. Atlético de Madrid sigue lejos de los puestos de arriba que dominan Barcelona y Real Madrid y visitarán al Mallorca. Espanyol recibirá al Villarreal.