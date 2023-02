Real Madrid sigue soñando con la Liga: sin problemas venció a Elche

Real Madrid volvió a las competencias oficiales del fútbol español después de coronarse campeón del Mundial de Clubes y frente a Elche, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llegaba con la misión de hacer respetar su rótulo de favorito, además de despejar dudas por su rendimiento en la temporada. Al final ganó con un contundente 4-0 en el estadio Santiago Bernabéu.





El partido comenzó bastante movido para el Real Madrid, debido a que desde los ocho minutos ya estaban ganando. El jugador Marco Asensio disparó desde fuera del área tras una veloz carrera en solitario, y luego puso el balón se coló por la esquina inferior izquierda del arquero de Elche, Édgar Badía.



El dominio de Real Madrid continuó y sobre la media hora dieron otro gran golpe de autoridad tras una buena definición de su goleador Karim Benzema, quien desde la vía del penalti puso el 2-0 y aumentar su ventaja en el estadio Santiago Bernabéu.



La goleada y contundencia de Real Madrid no fue una coincidencia y en el minuto 45+1 Karim Benzema se volvió a destapar tras anotar un doblete, haciéndolo de nuevo desde los doce pasos y convirtiendo con gran categoría frente a Badía. Terminaron con goleada 3-0 en el descanso.



Para el segundo tiempo el partido fue más de trámite para Real Madrid, quien no tuvo problemas en sostener su amplia ventaja conseguida en la primera parte, mientras Elche intentó resguardarse para no encajar más goles.



Sin embargo, era inevitable otro gol del Real Madrid y Luka Modric no dudó para rematar y desde fuera del área logró una gran precisión para anotar por la escuadra izquierda, concretando así el 4-0.



Esta importante victoria de Real Madrid en LaLiga significó llegar a 48 puntos, acortando las diferencias con Barcelona a siete unidades.

