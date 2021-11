La pesadilla del Barcelona: Celta les empató en la última jugada

Barcelona no podía mostrar una mala imagen, teniendo en cuenta que Xavi estaba atento a sus movimientos. Pese a tener un primer tiempo arrollador, mostraron las falencias repetitivas de toda la temporada para el segundo, el minuto final fue condenatorio, el empate a tres se decretó sobre el 95 y monedas.



La cara del Barcelona en el último partido antes de la llegada de Xavi al banquillo, cambió. No pasaron más de cinco minutos para que los blaugranas se fueran adelante, en una gran anotación de Ansu Fati. El ritmo del partido lo empezaron a imponer los culés, mostrando lo mejor de ellos en la temporada.



El segundo no se demoró, pues al minuto 17 remató Sergio Busquets, de media distancia, para decretar el triunfo y ratificar el buen momento futbolístico que atravesaron en el inicio del compromiso.



Los catalanes empezaron a darle trámite a la posesión del balón, regulándose y con el concepto claro, atacar los espacios y aplicar la dinámica en el momento indicado. Una jugada sobre el minuto 33 recordó la vieja época del Barcelona, apelando al tiki taka, llevando el balón al costado izquierdo para que Jordi Alba la centrara y Memphis Depay cabeceara para decretar el tercero, ganándole la posición al colombiano Jeison Murillo.

Pero no todo podía ser felicidad, Ansu Fati abandonó la cancha antes de acabar el primer tiempo, pues las molestias musculares hicieron que se interrumpiera su gran partido, no solo por el gol, sino por ser el más incisivo en ataque, para abrir los espacios del rival.



Cambio total para el segundo tiempo, donde los culés bajaron el ritmo y le dieron la pelota a un Celta herido. Iago Aspas pondría el descuento, ante la pasividad de la defensa visitante. El colombiano Jeison Murillo dejó la cancha al minuto 69, luego de que le anularan un tanto a los locales, tras mano de Nolito.



El mismo Nolito metería presión, al 73 anotó el segundo y descuento para el Celta, apretando aún más el compromiso, de cara al final. El final del compromiso tuvo las mejores para los locales, pero la definición y suerte no estuvieron de su lado.



Sin embargo, en el minuto 95, Iago Aspas sacaría un remate desde fuera del área, para decretar la heroica y el empate sobre el final del partido. Arruinando todo lo hecho por los catalanes, repartiendo los puntos. Con el empate, los culés están en la casilla nueve con 17 unidades.