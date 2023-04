¿Sepultado en Liga? Villarreal le dio un golpe bajo a Real Madrid

Real Madrid y Villarreal se enfrentaron por la fecha 28 de LaLiga de España donde el club merengue buscaba una victoria antes de su duelo de Champions League contra Chelsea en la ida por los cuartos de final. Los de Ancelotti perdieron 2-3 con el submarino.

Pese a que la cabeza de Real Madrid estaba puesta en Chelsea, a los 16 minutos ya iban ganando gracias a un autogol de Pau Torres, quien desvió el balón y cambió totalmente su trayectoria para el 1-0 del merengue en el estadio Santiago Bernabéu.



Aunque la diferencia del Madrid se hizo sentir desde temprano, no le pasaron por encima a Villarreal, quien logró el descuento antes del descanso y en el minuto 39 Samuel Chukwueze logró irse en una gran carrera en solitario y batió al portero belga Thibaut Courtois con un disparo dentro del área a la izquierda para anotar el 1:1 en el marcador.





Para el complemento no cambió mucho la intensión del Real Madrid y sobre el minuto 48 apareció la estrella bailarina del club merengue, el brasileño Vinicius Junior, quien en velocidad logró derrotar a Pepe Reina con un fuerte remate dentro del área que se fue por la esquina inferior derecha para el 2-1 en el Bernabéu y retomar de nuevo a la tranquilidad.

Sin embargo, no todo fue maravilla, pues Villarreal de a poco se fue animando al ver que Real Madrid le estaba dando espacios y por ello, marcaron el 2-2 sobre el minuto 72 con José Luis Morales, quien llegó a un rebote dentro del área y pudo rematar para dejar sin opción a Courtois.



Con el pasar de los minutos, Real Madrid no logró encontrar la fórmula para de nuevo estar arriba en el marcador y Villarreal logró darle un duro golpe con Samuel Chukwueze, quien anotó doblete para rematar al ángulo de Courtois. Partido 3-2 a favor de la visita y Carlo Ancelotti no lo creía



Con el resultado en contra, Real Madrid volvió a encenderse y casi que inmediato protestaron una falta a Camavinga dentro del área, pero ante la indecisión del VAR, el juez central Javier Alberola fue a revisar, pero finalmente, decidió que no hubo infracción.



Al final, la insistencia del Real Madrid no surgió efecto y terminó perdiendo 3-2 antes de su duelo contra Chelsea por Champions League.

