Barcelona se acerca a la Liga: victoria a Real Madrid en el clásico

Barcelona enfrentó en el estadio Camp Nou a Real Madrid por la fecha 26 de la Liga de España, donde ambos equipos llegaban con la misión de ganar, aunque la necesidad era más para los merengues, quienes necesitaban acortar diferencias en puntos. Al final, los azulgranas ganaron 2-1.

En el inicio del partido el Real Madrid salió decidido a marcar un gol y lo logró antes de los diez minutos gracias a la intensidad que generaron en esos primeros minutos.



En el minuto 9 Real Madrid generó un ataque por el sector izquierdo del Camp Nou y Camavinga logró desbordar y luego pasársela a Vinicius Junior, quien encontró el espacio para centrar el balón, pero el transcurso de la pelota el defensor uruguayo Ronald Araujo la desvió hacia su propio arco. El portero Marc-André ter Stegen no pudo evitar que entrara y un autogol puso a ganar 1-0 al merengue.



Después del gol en contra, Barcelona empezó a crear situaciones, pero no tuvo bastante definición para llegar al empate rápidamente, pues se encontraron una buena zona defensiva del Real Madrid, quienes también generaron ocasiones, pero no fueron efectivos.



Por ello, antes del descanso, Barcelona consiguió el empate gracias a un fuerte remate de Sergi Roberto, quien dejó sin opciones al arquero Thibaut Courtois, que, pese a la estirada, no pudo evitar el golazo del jugador culé para el 1-1 antes de que el juez central Ricardo de Burgos Bengoetxea.



Para el segundo tiempo Barcelona fue el que tomó la iniciativa, donde Sergi Roberto fue el que más generó juego, pero el equipo culé no tuvo fortuna para anotar el gol que los dejara arriba en el marcador.



Igualmente, Real Madrid empezó a buscar el contragolpe y salía con Courtois, quien ocasionaba que el merengue se fuera en velocidad con pocos toques, donde Vinicius Junior era el que más lograba irse por el costado izquierdo, pero en varias oportunidades la defensa culé evitó que el brasileño se fuera hacia el arco.



El partido se tornó parejo con el pasar de los minutos y bajó la intensidad por parte de ambos clubes, debido a que no hubo muchas llegadas con peligro en los arcos, pero todo cambió a diez minutos del final.



En el minuto 80 Real Madrid logró anotar el segundo gol a través de Marco Asensio, tras un pase de Dani Carvajal, pero después de una revisión del VAR, la anotación del conjunto blanco fue anulada por un fuera de lugar.



Sin embargo, las ocasiones no terminaron ahí y tras la adición, el equipo culé anotó de manera sorpresiva el segundo gol. Franck Kessié llegó por dentro y aprovechó un pase de Balde para el 2-1 definitivo en el Camp Nou.



Finalmente, el partido terminó 2-1 para el equipo culé y el azulgrana aumentó su diferencia a 12 puntos. Real Madrid se quedó con 56 puntos y los de Xavi Hernández 68 unidades.