Benzema, siempre presente: triunfo y liderato del Real Madrid

El Real Madrid venció este miércoles al Athletic Club (1-0), partido aplazado de la Jornada 9, con un gol del francés Karim Benzema (m.40), confirmando su buen momento en cuanto a resultados, a pesar de sufrir hasta el final al no poder sentenciar el choque, ya que encadena dos meses sin perder que le afianzan como líder en solitario de LaLiga Santander.



‘Si algo funciona, no lo toques’, sigue pensando el técnico italiano Carlo Ancelotti. Las rotaciones no forman parte de su plan a pesar de jugar un encuentro cada 70 horas y solo introdujo un cambio en la alineación titular: Lucas Vázquez por Dani Carvajal en el lateral derecho. Los aficionados del Real Madrid tardaron en llenar el estadio Santiago Bernabéu. El frío y la lluvia pareció hacer mella también en la defensa de los Ancelotti, que a pesar de dominar el juego con facilidad concedieron demasiadas ocasiones en situaciones aparentemente sin peligro.



En el primer minuto de encuentro, el galo Ferland Mendy cedió un balón blando al belga Thibaut Courtois al que a punto estuvo de llegar un Iñaki Williams que fue protagonista en todos los errores madridistas al luchar todos los balones hasta el final. Ya en el m.23, el brasileño Éder Militao calculó mal en un balón largo y tocó el esférico con el hombro, dejándoselo muerto a Williams para el mano a mano, pero el propio Militao recuperó bien y tocó lo justo el esférico para despearlo a córner.



Una jugad similar, un minuto después, pero esta vez con un fallo del austríaco David Alaba, que sigue sin descansar a pesar del leve esguince de rodilla que sufrió hace una semana contra el Sheriff, dejó al atacante del Athletic solo ante Courtois, pero se trastabilló en el control y perdió la ocasión.



El belga volvió a ser fundamental para los suyos. Una gran parada abajo a remate del español Raúl García salvó el 0-1. La más clara de un conjunto vasco que vivió de los errores ante un Real Madrid dominó con comodidad el esférico, con un 71 por 100 de posesión en la primera mitad. Benzema avisó en dos ocasiones, en los m.7 y m.11, pero Unai Simón estuvo bien colocado para despejar los remates. Y a la tercera no falló.



Un remate en falso del croata Luka Modric, tras un disparo de Asensio, le cayó al atacante galo para marcar a placer en el m.40. Un tanto tranquilizador y que hizo que su afición le gritase “¡Balón de Oro!”, un premio en el que este lunes se impuso el argentino Leo Messi por séptima vez en su carrera.



Acusando el físico, el Real Madrid sufrió en la segunda parte. Primero Dani García a la hora de partido, en una acción que salvó Lucas Vázquez tirándose al suelo en última instancia, y nueve minutos más tarde un centro que rozó Unai Núñez, pusieron el miedo en el cuerpo para los de Ancelotti.



Como contra el Sevilla, los locales no lograron sentenciar y volvió a aparecer Courtois en un disparo de Oihan Sancet en el área pequeña en el m.75. Y hasta el final sufrió el Real Madrid. 10 minutos más tarde Militao salvó con la cara un remate de Iñigo Lekue casi sobre la línea de gol. Con dudas, pero un mes sin perder. Nueve victorias y solo un empate para coger velocidad de crucero en un final de 2021 que está asentando al Real Madrid como líder de la Liga.



EFE