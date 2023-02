Barcelona no suelta la cima en España: victoria contra Cádiz

El Barcelona se impuso por 2-0 al Cádiz con goles de Sergi Roberto y Robert Lewandowski en el minuto 43 y el 45+1, respectivamente, y así sigue como líder de LaLiga Santander con ocho puntos de ventaja con respecto al segundo clasificado, el Real Madrid.

Las rotaciones dieron sus frutos. De hecho, una gran acción individual de Ferran Torres, tras deshacerse de varios rivales, y culminada por Sergi Roberto, encauzó la victoria porque el Cádiz, hasta entonces muy serio y firme, no tuvo la más mínima opción de sobreponerse. En la prolongación de la primera parte, el polaco Robert Lewandowski amplió la ventaja, ya excesiva como para que el cuadro de Sergio González pensara en la remontada y en repetir la gesta de la pasada campaña, cuando ganó por 0-1.



Soñó, de forma efímera, los segundos que pasaron en la primera parte con un gol anulado a Roger Martí (m.19) por fuera de juego, y en la segunda al mismo delantero cadista (m.58) por falta a Marc Andre Ter Stegen.



La situación estaba tan meridianamente clara que Xavi, a parte de las novedades iniciales, pudo dar descanso y reemplazar a hombres que se antojan clave ante el Manchester United, como Frenkie de Jong y Lewandowski. No era cuestión de arriesgar lo más mínimo con el partido encarrilado. El Cádiz, pese a todo, trató de morir matando y tuvo sus opciones, pero no pudo con el portero germano ni con la madera en un par de ocasiones.



Por su parte, el Cádiz le hubiese podido poner emoción al partido si hubiese convertido en gol las dos ocasiones que terminaron en el palo. En el 79, Chris Ramos disparó de puntera tras una jugada individual y tan solo una mano de Ter Stegen y la madera evitaron el tanto. Y, en el 85, un remate de cabeza del 'Choco' Lozano también se encontró con el palo.



EFE