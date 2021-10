Barcelona ganó con Ansu Fati de regreso y en buena forma

El Barcelona, con Ansu Fati por primera vez de titular desde que se regresó de su lesión, recuperó su pegada para derrotar en el Camp Nou (3-1) al Valencia, que se avanzó en el marcador y plantó cara al conjunto azulgrana, pero sucumbió al mayor acierto ofensivo de su rival.

Koeman regresó al 4-3-3, con Ansu en el once y Dest completando, junto a Memphis, el tridente ofensivo como extremo derecho. Y Ansu avisó en la primera jugada del partido entrando como un puñal desde la banda izquierda. Pero la defensa valencianista envió a córner el primer disparo de la noche. En otro saque de esquina pero en el otro área, Gayà remataría con la zurda un rechace de la zaga azulgrana que sorprendía a Ter Stegen a los 5 minutos para colocar el 0-1.



El lateral alicantino, a quien Bordalás recuperaba hoy para la causa junto a Carlos Soler, estuvo en casi todas las acciones importantes del primer tiempo. Primero con su gol, después salvando otro cantado de Dest, que se preparaba para rematar una asistencia de Jordi Alba en el segundo palo, y poco antes del descanso con su penalti sobre Ansu Fati.



El hispano-guineano había empatado el partido antes del cuarto de hora, en una combinación al primer toque con Memphis finiquitada con un derechazo desde la frontal que colocó en el palo largo, fuera del alcance de Cillessen, al más puro estilo Messi.



Y cuando Ansu se disponía a hacer el segundo poco antes de llegar al descanso, Gayà lo derribaba por atrás dentro del área- según entendió Gil Manzano pese a las protestas del valencianista que reclamaba haber dado al balón- y Memphis no perdonaba desde los once metros para confirmar la remontada azulgrana.



El Barça, agresivo en la recuperación del balón y rápido en las transiciones, se marchó al vestuario dejando buenas sensaciones ante su afición, que esta noche registró la mejor entrada de la temporada (más de 47.000 espectadores) coincidiendo con el final de las restricciones por la pandemia en los estadios.



Tampoco estuvo mal el Valencia, que apaciguó las ganas de su rival en algunas fases y que también pudo hacer el segundo en un centro raso de Guedes por la derecha que se paseó por el área pequeña sin que nadie lo acertar a rematar. El partido se animó aún más tras la reanudación. Antes de la hora de juego, Cillessen evitó el segundo de Ansu Fati tras una combinación con Dest y Frenkie de Jong. Y por parte del Valencia, Carlos Soler enviaba un disparo al palo y Ter Stegen sacaba otra a Guedes.



El Valencia, que había salido a apretar al Barça más arriba en la segunda parte, se hizo con la posesión y mereció durante muchos minutos el gol del empate. Además, el Barça jugaba la última media hora sin Ansu Fati, a quien Koeman daba un obligado y merecido descanso para dar entrada a Coutinho, a la postre protagonista en la resolución del partido.



Bordalás, por su parte, metía más pólvora arriba, poniendo en el campo a Marcos André, primero, y a Cheryshev y Musah después, pero volvía a ser el conjunto azulgrana el que tomaba el mando. Countinho intentaba poner a prueba a Cillessen, pero su chut se marcha alto tras rebotar en la defensa che, y el Valencia rozaba de nuevo el empate con falta lanzada por Maxi Gomez que salía rozando el palo izquierdo de la portería de Ter Stegen.



Pero el Barcelona sentenciaría definitivamente el partido a falta de cinco minutos para el final, cuando Countinho, libre de marca, remataba a gol una asistencia de Dest en una jugada que él mismo había empezado.



El Barça inicia la semana en la que se jugará su continuidad en la Champions ante el Dinamo de Kiev y se pondrá a prueba en el Clásico con una valiosa victoria a costa del Valencia, que sigue una semana más en horas bajas.



EFE