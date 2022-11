¡Barcelona se estrella y lo sufre por Lewandowski! Insólita expulsión

A Barcelona se le empezó a venir la noche desde muy temprano. Con la ventaja de dos unidades contra el Real Madrid, los culés buscaban la posibilidad de aumentar esa distancia en el liderato a cinco, siendo ya un dato no menor. Los azulgranas viajaron a Pamplona con esa necesidad, y Osasuna empezó con la iniciativa con un David García ganando en los aires y anotando el primer tanto.



Sobre los 11 minutos, Robert Lewandowski recibió la primera tarjeta amarilla. Sin duda alguna, algo que tal vez no alarmaba a Xavi Hernández por su profesionalismo evidentemente. No obstante, a los 31', el polaco puso su mirada en David García, lo midió, y levantó el codo vehemente contra el rostro del defensor. Así se ganó la segunda tarjeta y la expulsión insólita. Parcialmente, pierden 1-0 de visita.