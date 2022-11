¡Barcelona se escapó en la cima! Sufrido triunfo 1-2 contra el Osasuna

Tras el desliz del Real Madrid en Vallecas contra el Rayo Vallecano en una caída de 3-2 de la ‘Casa Blanca’, en una nueva fecha de LaLiga, Xavi Hernández y el Barcelona tenían en sus manos la posibilidad de quedarse con una importante ventaja de cinco unidades en la tabla de posiciones y en la cima. Enorme victoria consiguieron, gracias a Pedri y Raphinha, dándole vuelta al gol inicial de David García.

Apenas empezó el compromiso, la intensidad la tuvo Osasuna con un intento de Jon Moncayola que remató y se desvió en un contrario a la esquina. Rubén García ejecutó y por los aires sacó un cabezazo imposible David García ganándole a Sergio Busquets. Con incertidumbre se convalidó el gol por una presunta infracción que no bajó el tanto.



Sobre los 11 minutos, Robert Lewandowski se ganó la tarjeta amarilla en una infracción contra Lucas Torró. Cuatro minutos más tarde, Osasuna pudo marcar el segundo con Ezequiel Ávila en una recuperación ante Sergio Busquets, pero su remate pegó en la malla que no suma al marcador. La primera del Barcelona fue de Lewandowski que disparó y Aitor Fernández salvó. El polaco iba a ser noticia tras levantar su codo e impactar a David García y ganarse la segunda amonestación que condujo en la expulsión.



En el último minuto de la primera parte, Barcelona logró empatar con un centro de Jordi Alba y Ferrán Torres le cambió la dirección a la pelota al fondo. No obstante, partió en fuera de juego y no sumó. En el túnel camino al vestuario, Gerard Piqué reclamó airadamente y vio la expulsión de Jesús Gil Manzano marcando su adiós como profesional.



Ya en el complemento, a los 48 minutos, Jordi Alba envió un centro raso que intentó rechazar un defensor y Pedri aprovechó con un remate certero al fondo. Con el pasar de los minutos, Osasuna mejoró en su idea y logró poner en problemas la Barcelona con Ezequiel Ávila. El argentino sacó un centro cerrado que Marc-André Ter Stegen salvó al córner.



La intensidad y la iniciativa seguía siendo del Osasuna con Kike García y un testarazo fácil a las manos de Marc-André Ter Stegen. Los de Pamplona tuvieron uno que otro disparo de cabeza que pasó cerca, pero no lograban inquietar al guardameta alemán que respondía a la perfección. A los 78 minutos, Xavi puso a Raphinha y le dio resultado.



Y es que, a los 85 minutos, Frenkie de Jong envió un pelotazo a Raphinha. Aitor Fernández salió apresurado dejando su arco en solitario, y el brasileño aprovechó para cabecear picándole la pelota por encima al arquero y celebrando el segundo. Barcelona aguantó a los 90’, Jon Moncayola tuvo el empate con una volea, pero se interpuso un propio jugador rojo. Así se irán al descanso y volverán en diciembre. Osasuna visitará a la Real Sociedad y los culés recibirán al Espanyol en el clásico catalán.