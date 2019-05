¿Honestidad o arrogancia? Valverde no cambiaría lo hecho en Liverpool

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró, en la previa de la final de la Copa del Rey ante el Valencia, que no cambiaría "casi nada" de lo que hizo en el partido de vuelta ante el Liverpool, pese a que su equipo cayó por 4-0 y quedó fuera de la final de la Liga de Campeones.

"De la misma manera que a veces creo que puedes cambiar cosas, en este partido no tengo tan claro que cambiaría algo. Lo que más claro tengo es que no hubiera puesto a Dembélé en el partido del Celta, que se lesionó a los 30 segundos", dijo Valverde, que recordó las ocasiones de su equipo en la primera mitad de aquel encuentro.



El técnico matizó sus palabras previas al choque de Anfield sobre el estilo de juego y explicó que su intención es tener el balón pero para atacar y estar en campo contrario, no para "tenerlo en campo propio, que acabe en el portero y tenga que sacarlo en largo".



Valverde volvió a mostrar sus ganas de seguir en el banquillo azulgrana la próxima temporada y dijo que siempre ha sentido que "el presidente y la directiva respetan el trabajo hecho en Barcelona". El capitán del equipo, Leo Messi, también respaldó al entrenador, algo que Valverde recibió con normalidad.



Respecto a la final copera de este sábado, el técnico recordó el buen momento del Valencia y remarcó la importancia de salir concentrados para sellar la quinta Copa del Rey consecutiva para la entidad.



"El Valencia llega en una gran forma. Ha acabado muy bien esta temporada. Y no les hemos conseguido ganar en la Liga, hemos empatado los dos partidos. Veremos quién rompe la dinámica mañana y se lleva el título", concretó.







Valverde también se mostró muy orgulloso por poder firmar el segundo doblete seguido en el banquillo azulgrana, que supondría el noveno para el Barcelona en su historia. "Para mí es una oportunidad increíble desde el punto de vista personal, pero lo que más me motiva es lo que puede significar para todos en este momento, después de tener un desencanto importante hace poco. Podemos marcharnos de vacaciones con la sensación de haber repetido lo que hicimos el año pasado, algo que nos motiva", opinó.



Respecto a las bajas en la plantilla, confirmó que espera poder contar con el lateral Nelson Semedo, aunque se mostró más cauto con los brasileños Arhtur Melo y Philippe Coutinho. "Arthur parece que está mejor. Si está como hace un mes no jugará. No puedo jugar con un jugador que está al cincuenta por ciento y con mucho dolor, menos una final. Ayer le vi mejor. Pienso que puede estar", valoró.



Respecto al estado de Coutinho, Valverde reconoció que tiene algunas dudas, pero que en el entrenamiento de este jueves ya se encontraba mejor y que, pese a todo, espera "que pueda estar para mañana".



El entrenador azulgrana tampoco confirmó la salida del guardameta Jasper Cillessen este verano y se desmarcó de cualquier posible rumor al aseverar que no tiene "datos ni la capacidad" para concluir si la final de Copa del Rey será el último partido del holandés con el club catalán.