Siguen pasando las horas y las posibilidades de que Valencia de España acepte la generosa oferta de James Rodríguez de ir "hasta andando" y rebajarse el salario, se siguen reduciendo.

A las 5:00 p.m. (hora colombiana) vence el plazo para la inscripción de los jugadores con contrato, como es el caso del colombiano, y, según la información que llega desde territorio ibérico, las negociaciones de última hora están andando pero en otra dirección muy distinta a la del hombre de Al-Rayyan.



La primera sería anunciada en cuestión de minutos: se trata del mediocampista Ilaix Moriba, jugador del Leipzig de Alemania, que llegaría en cesión sin opción de compra. El medio SerDeportivos explicó que el español, con ascendencia de Guinea, viajó de Valencia a Barcelona para la firma de los documentos pues hace un mes, aproximadamente, tiene un acuerdo personal hecho con el club para su salario.



Detalles no menores: no cuenta n Lepizig, pero tiene solo 19 años, es un jugador con trayectoria en selecciones juveniles de España y Valencia no tendrá que pagar un solo euro por su préstamo. James, en contraste, tiene 31 años y contrato con Al-Rayyan, que le exigiría 4 millones de dólares para salir. Difícil competencia.



Pero Moriba no es la única opción. Aunque no hay prisa para firmarlo, porque es agente libre, el creativo experimentado que sí interesa a Valencia es el español Juan Mata, de 34 años y quien finalizó su contrato con Manchester United.



Según informó la cadena COPE, Miguel Corona, secretario técnico del Valencia, se puso en contacto con el padre y agente del futbolista para preguntar por sus condiciones. Aunque también interesaría al Betis, que en todo caso no tendría la fuerza financiera suficiente para pagarlo. Según la versión, el veterano jugador tiene como prioridad volver al Valencia, donde debutó y se disparó al Chelsea y a la selección absoluta.