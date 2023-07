Una dura retirada: David Silva anunció su adiós al fútbol profesional

Debido a una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda durante la pretemporada, el experimentado volante español, David Silva ha anunciado su retiro del fútbol profesional.



El jugador de 37 que militaba en la Real Sociedad, cerró su exitosa etapa en el fútbol de la peor manera ya que la lesión obligó al jugador a ponerle fin a una carrera en donde ganó todo.



El anuncio lo hizo el propio jugador este jueves en redes sociales con un emotivo video: "Hoy es un día triste para mí. Hoy toca decir adiós a lo que he dedicado toda mi vida. Hoy me toca despedirme de compañeros que son como una familia para mí. Os voy a echar mucho de menos. Chés, armeros, celtiñas, cityzens y txuri urdines, gracias porque me habéis hecho sentir como en casa".

Silva integró el plantel más exitoso de España el cual ganó las Eurocopas de 2008 y 2010 y que tuvo su punto más álgido cuando ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 ante Países Bajos.



En su vitrina no solo aparecen el Mundial y la Eurocopa sino también 4 Premier League, 2 Copas del Rey, 5 Copas de la Liga, 2 FA Cup y 3 Community Shield



A esto hay que añadir sus 124 goles y 154 asistencias en 784 partidos que disputó en Éibar, Celta, Valencia, Manchester City y Real Sociedad que fueron testigos de primera mano de la calidad del español.



Con esto mencionado, Silva se une al listado de campeones del Mundial 2010 que se han retirado y donde aparecen los nombres de Iker Casillas, Gerard Piqué, Carles Puyol, Joan Capdevilla, Xabi Alonso, Xavi Hernández, David Villa Fernando Torres entre otros grandes jugadores.