El cariñoso cruce entre dos leyendas: Iker Casillas y Diego Forlán

El español Iker Casillas y el uruguayo Diego Forlán intercambiaron mensajes llenos de respeto y admiración en sus redes sociales.

En una nota para la Liga de España, el atacante recordó a los porteros a los que enfrentó cuando jugaba para Atlético de Madrid y mencionó al exarquero del Madrid: "tuve la oportunidad de hacerle goles, no deja de ser grandísimo portero".



Pues muy pronto el propio Casillas respondió el mensaje en su cuenta: "yo también me acuerdo de ti, no me lo ponías nada fácil".