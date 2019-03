Samuel Umtiti le abre las puertas de Barcelona a Antoine Griezmann

Samuel Umtiti está regresando de una lesión en su rodilla, sin embargo, eso no impidió que el futbolista francés fuera convocado para jugar con la selección francesa, en esta fecha FIFA en la que los dirigidos por Deschamps derrotaron a Moldavia (1-4) y este lunes se medirán a Islandia, en casa.

Aprovechando esto, el medio francés ‘Telefoot’, aprovechó para realizar unos especiales con algunos jugadores entre los que se incluyó a Samuel Umtiti, defensor de Barcelona que habló de todo, incluyendo el futuro de Antoine Griezmann y de su lesión, de la que apenas viene saliendo y que espera superar completamente para disputar más minutos con el equipo catalán.



A partir de ello y refiriéndose a Griezmann, quien estaría en los planes de los culés para la próxima temporada, aseguró: “Me alegraría que Griezmann viniera a Barcelona, tiene un sitio aquí. Pese a esto, sé que está muy bien en Madrid y que es feliz allí. Está en un equipo que juega para él”.



De igual manera, se refirió a su lesión: “En el Mundial tomé riesgos con mi rodilla. El Mundial es un evento que se disputa cada cuatro años y nunca se sabe cuántas veces lo vas a jugar, era un sueño y por eso forcé mi rodilla izquierda, algo que después me trajo algunas complicaciones extra, sin embargo, no me arrepiento de mi decisión”.



El partido de Francia frente a Islandia se disputará en el Stade de France y será a las 2:45 p.m. de Colombia.