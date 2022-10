¿Real Madrid tiene cómo ilusionarse? Tres datos que marcan su dominio

Sin duda alguna, son partidos distintos esos llamados ‘Clásicos’, pero nada se compara a la fiesta que se vive en España y que paraliza a todo el mundo cuando hay un Real Madrid vs Barcelona. Un choque de rivalidades enormes, que cualquier jugador es capaz de prender la llama en días previos, y que también ha dejado enfrentamientos recordados llenos de goleadas, tal vez en el último tiempo con goleadas más culés que merengues.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi, esa fue la rivalidad que perduró desde el 2009 hasta el 2018. Los ojos estaban puestos en los astros. Pero lamentablemente, el Clásico del Mundo perdió su atractivo cuando no había figuras tan determinantes después del luso y el argentino. Sí, estaba Karim Benzema, pero no era el francés de hoy en día. Ahora, después de una jornada complicada en Champions, pero con realidades distintas, la previa del partido rueda alrededor de un choque apasionante entre Benzema y Robert Lewandowski.



Y es que, faltan pocas horas para que en el Santiago Bernabéu ruede la pelota en el juego que paraliza a todas las naciones. A partir de las 9:15 horario de Colombia, se vivirá la fiesta del Clásico mundial. Veteranos como Sergio Busquets, Gerard Piqué en el Barcelona que pueden estar disputando por últimas ocasiones dicha rivalidad contra Luka Modric y Toni Kroos. La sangre joven de Ansu Fati, Alejandro Baldé contra Vinícius Jr y Rodrygo.



Aunque el último partido entre el Real Madrid vs Barcelona en el Santiago Bernabéu no tuvo final feliz para los blancos por un 0-4 propinado por los blaugranas, sí hay datos que ilusionan a los dirigidos por Carlo Ancelotti. Uno de ellos, Ferland Mendy, que ha tenido dudas defensivamente, pero genera una gran salida está invicto en los cinco juegos que ha disputado, sumando cuatro victorias y un empate.



Sin embargo, hay tres datos que destacan la superioridad histórica del Real Madrid contra el Barcelona. Aparte del de Ferland Mendy que se ha dado últimamente, los blancos y los blaugranas disputarán su partido 250 en toda la historia. Los merengues suman 100 victorias, los azulgranas 97 y han empatado en 52 ocasiones.



El segundo dato, es que pese al 0-4 en marzo del presente año, eso no mermó la obtención del título liguero por parte del Real Madrid, y como si fuera poco, los madrileños han ogrado sumar de a tres en cinco de sus últimos seis encuentros disputados. Solo una derrota que fue esa caída en el Santiago Bernabéu.



De esos 249 compromisos que se han disputado por ahora, 184 han sido en LaLiga, y el semblante se tiñe de blanco, pero con una cercanía del Barcelona. 76 triunfos del Real Madrid, 73 de los catalanes y 35 empates. Además, los dos han marcado 295 goles en estos enfrentamientos de liga española.



Nuevamente, son simplemente datos, pero hay veces que las estadísticas hablan por sí solas, marcan dominios e ilusionan a hinchas y seguidores. Así como hay datos que marcan el dominio de los merengues, también hay otros que emocionan a los culés, pero estos fueron solo tres que se destacan por los enfrentamientos históricos entre ambas escuadras.