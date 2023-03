¿Toni Kroos sentencia a Hazard? ‘No siento pena ni piedad por él'

El volante alemán Toni Kroos lanzó una explosiva y polémica declaración con uno de sus compañeros como el belga Eden Hazard, quien no ha tenido su mejor rendimiento y oportunidades en el equipo de Carlo Ancelotti.

El alemán sorprendió al hablar de Hazard en el medio belga, Eleven Belgium, quienes le preguntaron a Kroos sobre cómo veía la actualidad de su compañero tras los desplantes del técnico Ancelotti a lo que el volante no dudó en decir que no sentía ni pena por lo que le está pasando.



"La compasión está fuera de lugar en el fútbol. No creo que Eden tenga una mala vida. Puedes compadecerte de gente que lo está pasando claramente peor. No se trata de dinero, simplemente no he sentido lástima por nadie en el fútbol. Por supuesto, la situación ha sido difícil durante mucho tiempo, pero, al fin y al cabo, cada uno es en cierta medida responsable de su propia situación. Por eso creo que la lástima está fuera de lugar. Lo conozco, hablamos a menudo, pero sólo compadezco a personas que está en situaciones muy malas y Eden no es una de ellas", dijo Toni Kroos.





🗣️ Toni Kroos: ¿Eden Hazard? "Por supuesto que es difícil, pero en el fútbol no hay lugar para la lástima. No creo que tenga una mala vida. Puedes sentir pena por las personas cuya vida es mala. No se trata de dinero, no siento pena por nadie en el fútbol." pic.twitter.com/nDwdmUvDjS — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) March 19, 2023

Por ahora, Eden Hazard no se ha pronunciado con respecto a las declaraciones de su compañero Toni Kroos, pero lo cierto es que la actualidad del belga en el Real Madrid sigue siendo complicada, pues todo parece indicar que su estadía en el club será hasta final de temporada tras no ser utilizado por el técnico Ancelotti, quien también en ocasiones anteriores le ha bajado el dedo por estar por debajo del nivel de Vinicius Junior.