¿Se irá o se quedará? Kroos dio pistas de su futuro en Real Madrid

Real Madrid logró remontar y vencer con jerarquía a Liverpool por un resultado 5-2 en la ida de los octavos de final de la Champions League y quedó a un paso de sellar su clasificación a la siguiente ronda de la competencia europea.

Una de las grandes novedades que tuvo fue el retorno del volante alemán Toni Kroos, quien estaba lesionado desde dos semanas, pero alcanzó a recuperarse y estuvo en el banco de suplentes, ingresando en los últimos cuatro minutos de juego por Luka Modric.



Pese a que volvió a tener minutos de juego, Kroos es sin duda una de las grandes incógnitas de la hinchada madrileña, pues el jugador no ha renovado contrato con el Real Madrid y su futuro sigue sin resolverse.



De hecho, después del partido contra Liverpool en Anfield, Toni Kroos habló de su futuro y dio pistas sobre lo que hará y aunque no se extendió en sus palabras, dejó en el aire su continuidad, pero todo parece indicar que ya sabe la decisión que tomará para su futuro.



“¿Mi futuro? Todavía no lo he decidido… pero puedo decir que no queda mucho para saber qué decidiré”, dijo Kroos en su atención a los medios en Anfield.







Por ahora, Kroos seguirá poniéndose en su mejor forma para lograr volver a ser fundamental en el Real Madrid, pero sus números preocupan debido a la poca actividad que ha tenido en la temporada.