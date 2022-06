Toni Kroos le pone fecha a su posible retiro ¿renovará con el Madrid?

Real Madrid ya prepara una nueva temporada, donde no solo tendrá el reto de revalidar lo conseguido a nivel local y europeo, sino mantener su hegemonía y las competiciones como la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Ahora, el reto de Carlo Ancelotti será el de mantener al plantel motivado, para competir al máximo nivel.

El mediocampo blanco ha sido de los mejores en el tiempo reciente. Entre los jugadores destacados, Toni Kroos se caracterizado por darle un valor agregado a este sector, siendo fundamental para el desempeño del Real Madrid en las últimas temporadas.



Pese a su edad, se mantiene vigente, siendo uno de los indispensables para Ancelotti y en la conquista de la Champions. Sin embargo, todo se puede complicar, de cara a las siguientes temporadas.



De acuerdo a información del diario AS y de la Cadensa SER, no se ha concretado la renovación con el alemán, por lo que podría terminar su carrera prontamente “Toni Kroos tiene en vilo al Real Madrid. El futbolista ha respondido a la primera aproximación del club para sentarse a hablar de una renovación de forma poco habitual: prefiere no firmar nada ahora y esperar que su contrato, que finaliza en junio de 2023, se acerque a su fin para valorar su propio rendimiento y también su encaje en el club”.



En meses anteriores, el mismo jugador se refirió a su futuro a mediano plazo, teniendo en cuenta que el retiro empieza a ser una opción “Tendré 33 años cuando acabe el contrato; si con29 hacemos una renovación, es para acabar aquí. Mi sensación es que con 37 o 38 no creo que siga jugando”.

Habrá que esperar cuál será su decisión final, el continuar durante un año más, renovar con el Real Madrid o decidir ponerle fin a una carrera llena de éxitos, a los 33 años.